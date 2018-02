Parken statt Tanken Die geschlossene Total-Tankstelle zwischen McDonald’s und Kaufland in Zittau wird abgerissen.

Bis zur Schließung der Tankstelle im Dezember 2017 haben vor allem Stammkunden dort getankt. © Matthias Weber

Zittau. Die geschlossene Tankstelle zwischen McDonald’s und Kaufland in der Äußeren Weberstraße 87 soll nach dem Rückbau bis auf weiteres als Parkfläche genutzt werden. Das erklärte Hannelore Feulner im Namen der Grundstückseigentümer, der Feulner GmbH in Wertheim auf Anfrage der SZ. „Wir haben aktuell keine Pläne mit dieser Fläche“, so Frau Feulner.

Die Total Deutschland GmbH hatte den Pachtvertrag nicht verlängert, weil der Betrieb der Station unrentabel war. Total will bis zum Ende des Pachtvertrages im März dieses Jahres die Station zurückbauen lassen. Die Wertheimer Grundstücksbesitzer bedauern den Rückzug von Total: „Leider ist es uns sowie auch Kaufland nicht gelungen, einen Nachpächter für diese Tankstelle zu finden“.

Die Tankstelle lebte bis zur Schließung im Dezember vor allem von Stammkunden. Drei Mitarbeiter waren dort seit 2003, als Total die Station übernahm, beschäftigt. Total kündigte nach eigenen Angaben die Mitarbeiter betriebsbedingt. (mh)

zur Startseite