Parken soll ganztägig in Kromlau Geld kosten

Kromlau. Zu fast jeder Tages- und Jahreszeit stehen Autos am Parkplatz am Ortseingang in Kromlau. „Es gibt nun seit längerer Zeit einen regelrechten Ansturm auf das Rakotz-Ensemble“, erklärte Gemeinderat Johannes Rakel (CDU) während der jüngsten Ratssitzung, „und zum Teil kommen Hobby-Fotografen auch in der Nacht zur Brücke.“ Deshalb schlug er als Vorsitzender des Finanzausschusses vor, Parkgebühren ganztags zu erheben. Bislang werden Autofahrer nur zwischen 8 und 20 Uhr zum aufgestellten Parkautomaten gebeten.

Aber auch ein weiterer Grund für die Erhebung der Parkgebühren treibt den Gemeinderat an: „Wir schlagen vor, dass künftig Übernachtungen auf dem Parkplatz untersagt werden“, richtete sich Rakel an die Gemeinderäte. Immerhin seien ab dem Frühjahr bis zum Spätherbst immer wieder Wohnmobile, Transporter oder auch schon Autos mit Zelten auf dem Parkplatz gesichtet worden. „Wenn der Rat dieses Verbot und die Änderung der Parkgebührenordnung unterstützt, könnten wir diese im März beschließen und entsprechende Schilder anbringen“, deutete Johannes Rakel die Vorgehensweise an.

Die Beschilderung müsse, so SPD-Gemeinderat Uwe Horbaschk, ohnehin von der Stadtverwaltung in Bad Muskau erneuert werden. Die Parkstadt habe immerhin die Verwaltung der Gemeinde übernommen ist daher dafür zuständig. Jürgen Noack (CDU) fragte darüber hinaus, wo Camper denn anstelle des Parkplatzes hingehen sollen. „Wir haben einen Campingplatz am Kromlauer See“, entgegnete Johannes Rakel. Insofern sei es kein Problem, dass das Campieren auf dem Parkplatz am Ortseingang untersagt werde.

Dirk Thorausch (CDU) ist in dieser Sache allerdings skeptisch: „Ist es denn rechtmäßig, dass wir dort das Übernachten verbieten?“ Für Bürgermeister Dietmar Noack (CDU) ist die Sache klar: „Ja, weil wir einen Campingplatz vorhalten.“

Thorausch reicht diese Begründung nicht. Schließlich könne man sich auf dem Parkplatz – wenn die Gebührenordnung entsprechend geändert wurde, auch einen 24-Stunden-Parkschein holen. „Was soll man dann den Leuten sagen, die in ihrem Auto übernachten?“, fragte er. Der Bürgermeister entgegnet, dass es überall in den Feriengebieten Einschränkungen auf den Parkplätzen gibt. „Auch andernorts wird das Übernachten verboten, weil es schließlich Alternativen wie etwa den Campingplatz gibt“, so Dietmar Noack.

Gleichzeitig räumt der wiedergewählte Bürgermeister aber ein, dass man im Rahmen des Förderprogramms „Zukunft Stadtgrün“, über das die Gemeinde einen Infopunkt am Parkplatz errichten will, auch über entsprechende Wohnmobilstellplätze nachdenken könne. „Das muss erst geprüft werden“, sagte Noack zum Schluss.

