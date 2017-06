Parken nur noch halbe Stunde frei? Die Stadt will nicht weiter auf Einnahmen verzichten – so die Begründung aus dem Rathaus.

© Symbolfoto: Nikolai Schmidt

Parkplatznot sieht anders aus: In Döbeln gibt es rund 3100 Stellplätze, die für die Innenstadt relevant ist, hat die Stadtverwaltung ermittelt. Rund 1300 davon sind kostenfrei, die Hälfte davon auf dem Steigerhausplatz. 308 öffentliche Stellplätze sind gebührenpflichtig, 188 können mit Parkscheibe benutzt werden. 709 Stellplätze gibt es auf bewirtschafteten privaten Parkplätzen. „3100 Parkplätze – das ist extrem viel“, sagte Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer. Der Stadtentwicklungsausschuss hatte sich mit dem Thema beschäftigt. Die Verwaltung regt an, die freie Stunden auf den öffentlichen Parkplätzen auf eine halbe zu reduzieren. „Eine Stunde frei parken, das ist deutlich mehr als Brötchentaste“, sagte Egerer. Der Stadtrat müsste die Änderung beschließen. „Ob der Vorschlag eine Mehrheit findet, kann ich nicht sagen“, so Egerer. Durch die Freiparkstunde verzichtet die Stadt pro Jahr auf Einnahmen von 30 000 bis 50 000 Euro.

Ein Vorschlag aus dem Ausschuss, das Parken mit Parkausweis auf die Abend- und Nachstunden zu beschränken, findet bei der Verwaltung keine Zustimmung. „Es gibt ja auch Schichtarbeiter“, sagte Baudezernent Thomas Hanns. (DA/jh)

