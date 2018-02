Parken am Haltepunkt Petershain Das Bahnunternehmen Odeg will im Dezember die Strecke Horka–Hoyerswerda wieder befahren. Aber nicht nur das ist geplant.

Der Haltepunkt in Petershain soll wieder angefahren werden. © André Schulze

Quitzdorf am See. Das Bahnunternehmen Odeg will im Dezember die Strecke Horka – Hoyerswerda wieder befahren. Davon wird auch Petershain profitieren, denn der Ort liegt an der Bahnlinie. Wie Dirk Beck, Leiter des Verwaltungsverbandes, am Mittwoch im Gemeinderat informierte, plant die Odeg eine Werbeoffensive für diese Bahnverbindung. Damit soll die Zahl der Fahrgäste wieder ansteigen. Vor der Einstellung der Zugverbindung fuhren bis zu 490 Menschen mit. Den Schienenersatzverkehr per Linienbus nutzen nur maximal 100 Leute täglich. Um auch motorisierten Bürgern das Bahnfahren attraktiver zu machen, plant der Zweckverband Zvon, an den Haltepunkten Parkplätze zu bauen und Fahrradständer aufzustellen. Die Kommunen müssten nur die Fläche zur Verfügung stellen und sich mit fünf Prozent an den Kosten beteiligen. Das Vorhaben wird finanziell vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) zu drei Viertel und vom Zvon zu einem Fünftel finanziert. In Petershain wäre Platz für zwei Pkw, erklärte Bürgermeister Günter Holtschke. (SZ/sg)

