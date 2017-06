Parkeisenbahn Görlitz feiert großes Sommerfest Am Sonntagnachmittag öffnet bei schönem Wetter um 14.30 Uhr ein Kinderflohmarkt.

Das Familienfest der Parkeisenbahn ist immer ein besonderes Erlebnis. © Jens Trenkler

Görlitz. Die Parkeisenbahn besteht nun schon 41 Jahre. Das feiert deren Trägerverein mit einem Kinderfest an diesem Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr in dem Gelände am Weinberg. Auf die Kinder warten viele Möglichkeiten, sich selbst auszuprobieren, beispielsweise an Ständen der Feuerwehr, beim Fahrrad-Parcour des ADAC oder auch auf der obligatorischen Hüpfburg. Auch eine Kindereisenbahn, Huckaufs-Kinderfahrspaß und Mal- und Bastelstände gehören zu dem umfangreichen Programm des Tages.

Am Nachmittag öffnet bei schönem Wetter um 14.30 Uhr ein Kinderflohmarkt. Hier können Kinder ab acht Jahren allein an ihrem Stand verkaufen. Der Flohmarkt soll ihnen die Chance geben, das Handeln, Kaufen und Verkaufen zu üben. Tische, die für den Verkauf benötigt werden, sind selbst mitzubringen, dürfen aber nicht länger als zwei Meter sein. Vom Verkauf ausgeschlossen sind Neuwaren, Kriegsspielzeug, Tiere und Gewaltmedien. Eine Gebühr für den Stand erhebt der Parkeisenbahn-Verein nicht. (ak)

