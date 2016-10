Parkdeckprozess erneut vertagt Das Gerichtsverfahren um Planungsfehler hat in der ersten Instanz neun Jahre gedauert. Geht es in dem Tempo weiter?

Das Parkdeck am Dippser Busbahnhof bleibt weiter Zankapfel. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Dippoldiswalde. Das zweite Gerichtsverfahren zwischen der Stadt Dippoldiswalde und dem Ingenieurbüro Ruhsam und Ullrich kommt nur langsam in die Gänge. Der erste mündliche Verhandlungstermin ist das dritte Mal verschoben worden, jetzt bis ins nächste Jahr. Am 2. Februar 2017 soll nun die erste mündliche Verhandlung in dem Berufungsverfahren stattfinden, wie das Oberlandesgericht Dresden auf SZ-Anfrage informierte.

Inzwischen ist es ein Jahr her, dass im September 2015 das Landgericht Dresden ein Urteil gesprochen hat im Streit der Stadt Dippoldiswalde gegen das Ingenieurbüro Ruhsam und Ullrich, die Busbahnhof und Parkdeck geplant haben. Die Stadt hat damals rund eine Million Euro Schadensersatz zugesprochen bekommen. Dagegen sind Ruhsam und Ullrich in Berufung gegangen. Damit ist die nächsthöhere Instanz für das Verfahren zuständig, das Oberlandesgericht Dresden.

Das hatte einen ersten Verhandlungstermin im August festgesetzt, der dann auf November vertagt worden ist. Nun wird auch aus dem Novembertermin nichts. Das Verfahren geht gleich ins neue Jahr. Es dauert somit auch wieder über ein Jahr. In der ersten Instanz hat der Prozess neun Jahre benötigt bis zur Entscheidung. Man darf nun gespannt sein, wie viel Zeit die zweite Instanz dafür brauchen wird. Das strittige Parkdeck ist im Frühjahr bereits abgerissen worden.

