Parkdeck-Pläne müssen warten In Glashütte ist die Parkplatzsituation angespannt. Ein Uhrenhersteller möchte helfen – aber nicht ganz so schnell.

Über viele Jahre prägte ein Industriegebäude dieses Areal an der Straße Am Ochsenkopf. Nach dem Abriss entwickelte die Stadt einen Plan, wie es hier weitergehen soll. Dazu suchte sie einen Investor, den sie auch fand. © Egbert Kamprath

Glashütte. Von Montag bis Freitag sind tagsüber fast alle öffentlichen Parkflächen rund um die Glashütter Uhrenmeile belegt. Kein Wunder. Allein die Industrieunternehmen, die mehr als 19 Mitarbeiter beschäftigen, haben zusammen mehr als 2 000 Arbeiter und Angestellte. Damit ist die Uhrenstadt führend. Keine andere Kommune im Kreis hat laut Landesamt für Statistik mehr Industriejobs – und die konzentrieren sich in der Kernstadt. Viele der Beschäftigten wohnen außerhalb der Glashütter Stadtgrenzen, wie Zahlen des Landesamtes belegen (siehe Tabelle). Demnach hat die Zahl der Einpendler nach der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 wieder zugenommen. Und die meisten Beschäftigten kommen mit dem Auto zur Arbeit.

Das bekommen Anwohner und Gewerbetreibende zu spüren. „Es ist ein Pokerspiel, wie man hier sein Auto loswird“, sagt Harald Weidig vom Schlüsseldienst mit angeschlossenem Bastelzubehör-Laden, der am Glashütter Markt wohnt. „Mein Grundstück ist für eine eigene Garage zu klein.“ Deshalb ist er auf die öffentlichen Stellflächen angewiesen. Und davon könnte es zu bestimmten Zeiten mehr geben, sagt Harald Weidig.

Auch bei den Uhrenfirmen spürte man diesen Druck. Deshalb ließ die Manufaktur A. Lange & Söhne ein Parkhaus an der Dresdener Straße errichten. Die Mitbewerber Glashütte Original und Nomos Glashütte ermunterten ihre Mitarbeiter, vom Auto auf Bus und Bahn umzusteigen. Beide erstatten ihnen die Fahrkosten – komplett. Nomos Glashütte ging dann noch einen Schritt weiter. Das Unternehmen erklärte sich bereit, unweit der Uhrenmeile ein Parkdeck zu bauen. Entstehen sollte es an der Straße Am Ochsenkopf. Der Anstoß kam vom Glashütter Rathaus. Dieses hatte dieses Grundstück erworben, um hier zunächst eine alte, leer stehende Betriebsstätte abzureißen. Anschließend wurde die Idee entwickelt, hier Parkplätze zu schaffen. Dazu suchte die Stadt einen Investor. Der meldete sich mit Nomos Glashütte. Geschäftsführer Uwe Ahrendt skizzierte bereits vor Monaten, wie er sich die Neugestaltung des Areals vorstellen kann. Demnach soll am Hang hinter den jetzt schon vorhandenen Stellflächen eine Stützmauer errichtet werden. Damit wird oberhalb eine ebene Fläche entstehen. Auf dieser könnten 40 Autos abgestellt werden. Die Zufahrt sollte über eine Rampe erfolgen.

Eigentlich sollte das Parkdeck schon fertig sein. So sah es nach dem ersten Zeitplan von Uwe Ahrendt aus. Demnach hätten die Arbeiten im Mai dieses Jahres beginnen sollen. Doch dazu kam es nicht, weil Nomos den Bau seiner neuen Produktionsstätte in Schlottwitz später als geplant fertigstellen konnte. Zudem erfuhr die Firma, dass die Stadt die Straße Am Ochsenkopf ausbauen will, um dort einen sicheren Fußweg zu schaffen, der die Innenstadt mit der Kindertagesstätte Sonnenuhr verbinden soll. Nomos Glashütte hat auch deshalb die Pläne zurückgestellt. Im Rathaus sieht man das gelassen. „Grundsätzlich gilt natürlich, dass jeder zusätzliche Parkplatz gut für die Stadt ist“, sagt Bürgermeister Markus Dreßler (CDU). Dass sich Nomos nun Zeit lasse, ermögliche es der Stadt, die Planungen zum Ausbau der Straße Am Ochsenkopf mit den Plänen von Nomos abzugleichen.

Dass Nomos an den Parkdeckplänen festhalte, begrüße man, sagt Dreßler. Denn damit schafft das Unternehmen Ersatz für die Stellfläche, die das Unternehmen derzeit noch am Ferdinand-Adolph-Lange-Platz anbietet. Dieser Parkplatz wird mittelfristig nicht mehr zur Verfügung stehen, weil Nomos dort ein Geschäftshaus errichten möchte. Die Pläne dazu hat der Uhrenhersteller zwar schon mehrmals verschoben. Dennoch kann man davon ausgehen, dass dieser Bau errichtet wird. Denn nach wie vor ist das Unternehmen zufrieden mit den laufenden Geschäften. Die Umsätze wachsen seit Jahren im zweistelligen Bereich. Und die Prognosen für 2018 sehen auch gut aus, sagt Uwe Ahrendt.

