Parkautomat ersetzt Der Neue auf dem Niedermarkt hat einen Vorteil: Er produziert seinen eigenen Strom.

Der neue Parkscheinautomat hat eine Solaranlage auf dem Dach, durch die sich das Gerät selbst mit Strom versorgt. © André Braun

Die beiden Parkscheinautomaten in Waldheim werden gut genutzt. Zusammen bringen sie der Stadt im Durchschnitt rund 14 000 Euro Einnahmen pro Jahr. Das Geld ist für keinen speziellen Zweck bestimmt. „Es wird zur allgemeinen Deckung der Ausgaben verwendet“, sagt Kämmerin Barbara Wesler.

Jetzt wurde der Automat am Niedermarkt durch einen neuen ersetzt. Es ist bereits das dritte Gerät an diesem Standort. „Früher gab es insgesamt drei in Waldheim: am alten Kino, am Nieder- und Obermarkt“, erklärt Bernd Meinel vom Ordnungsamt. Nach dem Hochwasser im Jahr 2002 wurde der Standort am Kino aufgegeben und der Automat auf den Niedermarkt umgesetzt. Denn der dortige Automat war der Flut zum Opfer gefallen. Der Vorgänger des jetzigen war also mehr als 15 Jahre alt.

Der Neue hat einen Vorteil: Eine Solaranlage versorgt ihn mit dem nötigen Strom. An den Parkzeiten und dem Obolus, der dafür fällig ist, hat sich nichts geändert. Eine Freistunde, wie beispielsweise auf dem Ober- und Niedermarkt in Döbeln, gibt es in Waldheim nicht. Denn rund um die Innenstadt stehen zahlreiche kostenlose Parkplätze zur Verfügung, die mit einer Parkscheibe eine Stunde lang genutzt werden können. Die Kraftfahrer, die direkt auf dem Niedermarkt parken, müssen dafür montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr und sonnabends von 8 bis 12 Uhr zahlen. Für eine Stunde werden 50 Cent, für eineinhalb Stunden ein Euro und für zwei Stunden 1,50 Euro fällig.

