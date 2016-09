Parkausweis gefunden An der Rosa-Luxemburg-Straße wurde am 2. September ein grüner Parkausweis für Bewohner der Stadt Döbeln gefunden. Ab 5. September kann er in der Redaktion abgeholt werden.

Es handelt sich natürlich nicht – wie auf diesem Beispielfoto – um eine Parkscheibe, sondern um einen Parkausweis für Bewohner der Stadt Döbeln. © Symbolfoto/Egberth Kamprath

Vor der Redaktion des Döbelner Anzeigers an der Rosa-Luxemburg-Straße wurde am Vormittag des 2. September ein grüner Parkausweis für Bewohner der Stadt Döbeln gefunden. Er ist ausgestellt auf den Halter eines Opel Astra.

Der Ausweis kann ab 5. September wochentags in der Zeit zwischen 9 und 17 Uhr unter Vorlage des Fahrzeugscheins für das Auto in der Geschäftsstelle des DA am Niedermarkt in Döbeln abgeholt werden. (DA/rt)

