Park oder Parkplatz? Die Leipziger Vorstadt soll schöner werden – mittels Masterplan. Der sucht seine Meister.

Im Lauf der Jahre verblasst das Transparent an der Leipziger Straße, das von den Globus-Plänen kündet. © Stefan Becker

Es geht nur um 270 000 Quadratmeter. Diese Größe misst das Gelände in der Leipziger Vorstadt, zwischen Erfurter Straße im Norden und Leipziger Straße im Westen, zwischen Eisenbahnstraße im Süden und Eisenbahnschienen im Osten. Für das Areal stellt die Stadt einen neuen Masterplan vor, der wird Montag präsentiert.

Einen Teil des Dokuments kennt die Öffentlichkeit bereits, denn vor knapp zwei Wochen zeigte die Stadt ihre Ideen für die Flächen zwischen Elbe und Leipziger Straße. Die heißen demnach nicht mehr „Hafencity“ oder „Marina Garden“, sondern laufen bei den Stadtplanern jetzt unter „Elbviertel Dresden“. Die Namen haben sich gewandelt, die Eigentümer der Grundstücke aber sind geblieben – „Marina Garden“-Investorin Regine Töberich erteilte dem Werk die von vielen erwartete Absage und trifft sich mit der Stadt demnächst vor Gericht.

Der zweite Teil des Masterplans beschäftigt sich jetzt mit dem Areal, zu dem auch der Alte Leipziger Bahnhof zählt. Dieses Gelände mit einer Fläche von knapp 100 000 Quadratmetern gehört dem Unternehmen „Globus“, und seit Jahren wollen die Saarländer dort einen ihrer Großmärkte bauen. Weil es in der Stadt viele Proteste gegen das Projekt gab und noch gibt, steht eine Lösung des Konflikts weiter aus. Die könnte am Montag der neue Masterplan bringen, nachdem im Herbst die parallele Planung von zwei Masterplänchen für Konfusion gesorgt hatte.

Die insgesamt zwölf Eigentümer der über die Fläche verteilten Grundstücke erhielten damals Post aus Dresden und konnten sich praktisch aussuchen, ob sie die Variante mit dem ursprünglich geplanten „Globus“ favorisieren oder eine alternative Planung auf dem Gelände, die vom Grundstückseigentümer entsprechende Konzessionen verlangen würde.

Die Version mit „Globus“ in den Grenzen von 2011 bedeutet den Bau eines Großmarkts mit einer Fläche von 12 000 Quadratmetern inklusive Parkplätzen für rund 1 000 Autos. Doch vor einem Jahr bremste die neue Rathausmehrheit die Ambitionen des Unternehmens mit einem Beschluss zur Größe von Verkaufsflächen in der Gegend: Die soll zukünftig 800 Quadratmeter nicht übersteigen – von dem geplanten Großmarkt wäre dann nur noch ein Fünfzehntel übrig.

Ob der Fachmarkt „Mega“ an der Erfurter Straße dann auch unter die Kategorie fällt, darf bezweifelt werden, handelt es sich bei dem baden-württembergischen Fleischspezialisten um einen Großhändler und keinen Konkurrenten für den bestehenden Einzelhandel ringsherum. „Mega“ zählt zusammen mit der „agrotechnik“ aus Berlin zu den Eigentümern im Norden des Areals. Beide Firmen haben Mieter auf ihrem Gelände und wollten mit Rücksicht auf ebendiese nichts zu eigenen Absichten im Rahmen des Masterplans sagen.

Als einzige lokale Größe residiert Bernd Aust auf dem Areal. Sein Alter Schlachthof und der benachbarte Puschkin-Club generieren das Publikum in der sonst eher trostlosen Gegend rund um die Gothaer Straße. Die endet in einem Gewirr aus Zäunen und Toren, ohne den Anspruch, eine echte Sackgasse zu sein.

Damit symbolisiert sie den Stand der Diskussion rund um die Leipziger Vorstadt: Die Planung steckt in einer Sackgasse, an „Globus“ scheiden sich die Geister, und aus taktischen Gründen sind natürlich alle Eigentümer offen für weitere Vorschläge.

Während die Flächen im Norden traditionell gewerblich genutzt werden und im Südosten der Alte Leipziger Bahnhof liegt, klotzt dazwischen ein Keil. Die letzte echte Brache mit einer Fläche von rund 60 000 Quadratmetern auf dem ehemaligen Villeroy & Boch Gelände teilt sich die Hamburger Immobilienfirma Procom mit dem Unternehmen SIV aus Lichtenwalde.

Wie Procom-Geschäftsführer Dennis Barth im Telefonat mitteilte, verberge sich hinter SIV die „Kaufland“-Gruppe. Das Handelsunternehmen wollte zur Nutzung seines Grundstücks, in dessen Gestrüpp eine alte Orangerie als Freiluft-Galerie thront, keine Angaben machen. Auch zur nachbarschaftlichen Konkurrenz von „Globus“ schwieg die Firma.

SIV gab ebenfalls keine Antworten auf die Fragen, ob auf dem Grundstück ein Supermarkt samt Mall geplant sei, ob das Unternehmen die Brache selbst bebauen werde oder weiterverkauft.

„Wollen Sie denn neben einem riesigen Parkplatz wohnen?“, fragt Procom-Chef Barth bezogen auf den alten Masterplan mit „Globus“ in voller Größe. Wer wohnt schon gerne neben einem Parkplatz – aber würde ein Eigentümer wie „Kaufland“ denn einen Park rund um die fast verfallene Orangerie bauen, wie es die Stadtplaner anregen, und auf seinen Supermarkt verzichten? Enrico Wilde von „Globus“ sieht der Präsentation des Masterplans am Montag ganz entspannt entgegen und die Stadt in der Pflicht: „Wir haben bisher alle Hürden im Stadtrat genommen. Nur unsere Wettbewerber waren und sind dagegen, aber das ist verständlich.“









zur Startseite