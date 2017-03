Park mit Spielplatz statt Ruinen Mehrere Bagger sind im Einsatz, um zwei Gebäude des Landgutes Westewitz abzureißen. Fördergeld gibt es dafür nicht.

Die Firma Bindig aus Großweitzschen reißt zwei große Gebäude ab, die auf dem Areal der Landgut Westewitz GbR stehen. Hier soll künftig eine gestaltete Grünfläche entstehen. © Dietmar Thomas

Den Plan gibt es schon länger. Nun wird er umgesetzt. Vom Areal der Landgut Westewitz GbR am Ortseingang von Hochweitzschen verschwinden zwei große Gebäude. Dabei handelt es sich um einen Stall und einen Stall mit Wohnhaus. Gemeinderat und Gesellschafter des Landgutes Westewitz Sven Krawczyk bezeichnet die Backsteingebäude selbst als Schandfleck. Er ist froh, dass sie nun endlich abgerissen werden.

Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren große Aufwendungen, um die Verkehrssicherung vorzunehmen. Schließlich sollte weder den Mitarbeitern noch Spaziergängern etwas passieren.

Um das gänzlich auszuschließen, hatten sich die Gesellschafter schon vor mehreren Jahren für einen Abriss entschieden. Gefördert werden sollte dieser über das sogenannte Brachflächenrevitalisierungsprogramm. Die entsprechenden Anträge wurden von der Gemeinde gestellt. Auch das nachträglich geforderte Entwicklungskonzept für die Kommune wurde nachgereicht. Durch das lange Hin und Her ging Zeit verloren. Doch Fördergeld gab es trotzdem nicht.

Deshalb entschlossen sich die Gesellschafter zum Abriss auf eigene Kosten. Seit Montag beißen sich die Bagger durch die Wände. In zwei bis drei Wochen sollen beide Gebäude verschwunden sein. „Wir haben bei der Wahl des Zeitpunktes für den Abriss auch die naturschutzrechtlichen Dinge beachtet“, so Krawczyk.

Den Auftrag zum Abriss hat die Firma Ronny Binding aus Großweitzschen bekommen. „Wir wollen, dass die Arbeit in der Gemeinde bleibt“, so Sven Krawczyk. Das soll auch bei der Gestaltung des Parkes, der auf dem Areal angelegt wird, so sein. Die übernimmt die Baumschule Neumann aus Westewitz.

„Entstehen soll eine Parkanlage mit einem kleinen Spielplatz“, so Sven Krawczyk. Am Tag des offenen Hofes am 27. Mai können sich die Gäste die Neugestaltung des Areals ansehen und Kinder den Spielplatz in Besitz nehmen. Der ist dann öffentlich und darf gern von Kindern genutzt werden, während die Eltern oder Großeltern durch den Park flanieren.

