Park-Chaos vor Schule Viele Eltern parken unerlaubt vor der Johannesschule. Jetzt ist eine Lösung in Sicht.

Jeden Wochentag um 7.45 Uhr das gleiche Bild: Vor der Johannesschule an der Dresdner Straße reihen sich die parkenden Autos der Eltern aneinander, die ihre Kinder zur Schule bringen. Das ist nicht nur verboten, sondern auch gefährlich. Der Weg zum nahen und sichereren Netto-Parkplatz scheint vielen zu weit. © Claudia Hübschmann

Es kann einem mulmig werden, wenn man das allmorgendliche Treiben vor dem Haupthaus der Johannesschule beobachtet. Kurz vor Schulbeginn, so zwischen 7.30 und 7.45 Uhr, füllen sich die Parkbuchten an der Dresdner Straße 21. Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen, scheren ein, halten kurz, fädeln ihr Fahrzeug anschließend wieder in den dichten Verkehr der 50er-Zone ein. Sind die Parkbuchten belegt, fahren viele Erziehungsberechtigte nicht etwa bis zum zwei Straßen entfernten Netto-Parkplatz, sondern stellen sich auf den Geh- und Radweg in die Feuerwehreinfahrt oder auf der andere Seite in die Einfahrt für Anlieferer des Seniorenheimes Carpe Diem.

„All das blockieren viele Eltern damit jeden Tag aufs Neue für mehrere Minuten. Muss hier mal zu dieser Zeit die Feuerwehr kommen, dann gute Nacht“, sagt Sven Auerswald.

Er ist Elternbeirat in der Johannesschule. Seine Tochter besucht die vierte Klasse. Schon länger machen er und weitere Eltern auf die brenzlige Lage aufmerksam. Sobald die Wege durch haltende Pkw blockiert sind, kommen sich Radfahrer und Fußgänger in die Quere, müssen auch Kinder besonders aufmerksam sein und Gefahren vorhersehen.

„Es darf nicht zu viel verlangt sein, dass Eltern zum Netto weiterfahren. Sonst wird hier das Chaos zu groß“, hat Auerswald eine klare Meinung. Die unterstützt auch die Schulleitung. Seit einiger Zeit gibt es Gespräche mit der Stadt, der Feuerwehr und der Polizei, wie man die Situation verbessern könnte.

Das Problem ist auch für die Mutter eines Drittklässlers nicht neu. Sie ergattert Freitagmorgen gerade noch eine Parkbucht. „Vor allem dann, wenn Taxis auf der Straße halten, die die Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche aus dem Landkreis zur Schule bringen, ist es chaotisch“, sagt die Mutti. Dann komme es häufig zu Stau und Stress bei den Autofahrern.

Hupkonzerte oder sogar Auseinandersetzungen sind die Folge. Auch sie habe schon einmal kurz in der Feuerwehrzufahrt geparkt, sagt die Mutti. Bei schlechtem Wetter oder wegen der sehr schweren Schulranzen habe auch sie ihrem Kind den Weg vom Nettoparkplatz zur Schule ersparen wollen. Meistens achte sie aber darauf, nicht in Ausfahrten oder auf dem Gehweg zu halten.

In Erinnerung ist ihr noch die Aussage eines Polizisten, der am Anfang des Schuljahres vor der Schule patrouillierte. „Der Bürgerpolizist sagte, dass es besser wäre kurz mit Warnblinker auf der Fahrbahn zu halten und mein Kind aussteigen zu lassen, als eine Einfahrt zu blockieren.“

Das könne zwar zu kurzfristigem Stau führen, sei aber immer noch besser als das Kfz unerlaubt abzustellen, bestätigt Hanjo Protze, Leiter des Polizeireviers Meißen. „Es ist tatsächlich besser, als wenn Eltern mit ihren Fahrzeugen eine Feuerwehrzufahrt dicht machen“, sagt er.

Meißner Bürgerpolizisten seien häufig im Einsatz, um Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen, auf Fehlverhalten hinzuweisen – nicht nur an der Johannesschule. „Leider lassen zu viele Eltern die Situation dennoch zu häufig eskalieren. Hier ist ihr Verantwortungsbewusstsein gefragt“, appelliert Protze.

Er wolle die Problematik an die zuständigen Bürgerpolizisten weiterleiten. Verstärkte Kontrollen oder Geschwindigkeitsüberprüfungen seien eine Möglichkeit. Den Einsatz können die Polizisten sich aber wohl sparen.

Denn wie CDU-Stadträtin Winnie Behnisch mitteilt, steht eine Lösung des Problems bevor. Behnisch kennt viele der Eltern aus der Johannesschule, hat mit ihnen bereits mehrfach über mögliche Lösungen diskutiert. „Das habe ich dann in meine Fraktion weitergetragen. Inzwischen gibt es ein Konzept der Eltern und des Meißner Ordnungsamtes“, so die Anwältin. Das sieht konkrete Maßnahmen vor. So sollen einmal an der Herbert-Böhme-Straße und einmal an einer Fläche vor dem Netto ein extra beschilderter Hol- und Bring-Parkplatz für Eltern als auch für die Sammeltaxis geschaffen werden.

„Außerdem sind Poller bestellt, die den Weg zur Feuerwehreinfahrt freihalten sollen.“ Im Ernstfall könnten die Kameraden die Poller schnell einklappen. Nach Behnischs Informationen könnte das Vorhaben Anfang nächsten Jahres realisiert werden. Bis dahin wird die Verkehrssituation morgens halb acht vor der Johannesschule wohl noch angespannt bleiben.

