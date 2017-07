Park-Chaos am Gamrig Zu viele Besucher kommen mit Autos und parken Rettungswege nach Rathen zu. Nun ist ein Krisentreffen anberaumt worden.

Rathens Bürgermeister Thomas Richter (parteilos) will sich nicht ausmalen, was das für Folgen haben könnte, wenn Rettungskräfte auf der Straße von Waltersdorf hinab nach Niederrathen blockiert werden würden. Doch diese latente Gefahr besteht immer wieder mal an schönen Wochenenden. Weil die öffentlichen Parkflächen im Bad Schandauer Ortsteil Waltersdorf nicht mehr ausreichen, parken unbelehrbare Autofahrer am Straßenrand und verengen so die einzige Zufahrt. „Da mussten schon Autos rückwärtsfahren, als sie sich begegneten, weil es zu eng für beide war“, sagt Richter. Die Situation ist zwar seit Langem bekannt, doch es ändert sich nichts. „Wir können dort nichts tun. Wir haben dort keine Flächen“, sagt Richter. Und jedes Wochenende Dutzende Knöllchen zu verteilen, könne ja nicht die Lösung sein.

Die Gemeinde hat linkselbisch in Oberrathen eine große Anzahl an Parkplätzen geschaffen. Dennoch reisen viele Gäste – unter anderem Besucher der Felsenbühne – rechtselbisch über Niederrathen an. Meist seien das Ortsunkundige, heißt es.

Auch im Stadtrat von Bad Schandau war das Park-Chaos am Gamrig bei Waltersdorf kürzlich Thema, weil das „Parken im Busch“ immer schlimmer werde. „Wir sollten aber nicht nur auf diese Autofahrer schimpfen“, erklärte Stadtrat Rolf Böhm (CDU). „Die Parkmöglichkeiten müssen erweitert werden“, sagte Peter Niestroj (SPD).

Nun laden beide Bürgermeister zu einem Krisentreffen. Das wird Anfang September stattfinden. Daran werden auch die Nationalparkverwaltung und das Agrarunternehmen eingeladen, die angrenze Flächen besitzen, sowie Polizei und Ordnungsämter. Dann soll geklärt werden, wo weitere Parkplätze entstehen könnten.

