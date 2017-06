Park-Ärger an der Gartensparte Wenn viele Kleingärtner da sind, wird es an der Reußner Straße eng. Das ärgert Anwohner. Nun gibt es einen Kompromiss.

Getrübte Stadtrand-Idylle: An der Reußner Straße sind Anwohner genervt vom Verkehr und dem Parken der benachbarten Kleingartensparte. Jetzt haben die Stadträte über das Thema debattiert. © Eric Weser

Auf der einen Seite liegen die Kleingärten, gegenüber die Wohnhäuser. Zwischendrin verläuft die schmale Reußner Straße. Auf der wird es immer dann besonders eng, wenn viele Kleingärtner mit dem Auto da sind und am Straßenrand parken. Gerade im Sommer gibt es immer wieder Frust über die Situation am sonst so ruhigen Strehlaer Stadtrand. Weswegen sich Anwohner ans Rathaus gewendet hatten, damit man dort eine Lösung findet.

Die Stadt sieht zwei Möglichkeiten: Entweder ein eingeschränktes Halteverbot auf der Kleingarten-Straßenseite – was das Parken de facto verbieten würde. Oder ein auf 30 Minuten begrenztes Parken mit Verwendung der Parkscheibe. Die Stadt favorisiert die Parkscheiben-Variante, so Bürgermeister Jörg Jeromin (FWG) vorige Woche im Technischen Ausschuss. So könnten die Kleingärtner auch in Zukunft zumindest ihre Autos entladen.

Auch mehrere Räte sprachen sich für die Parkscheiben-Regelung aus. Unter ihnen auch Erich Knott (Linke), selbst Anlieger an der Reußner Straße. Er sagte, der Ärger vieler Anwohner rühre letztlich auch daher, dass Kleingärtner mit ihren Autos beim Wenden in die Zufahrten der Grundstücke stoßen. Dem hielt Stadtchef Jörg Jeromin entgegen, dass es keine 100-Prozent-Lösung für die Probleme an der Reußner Straße geben werde. Die Idee, einen Extra-Parkplatz für die Kleingärtner zu bauen, wies Jeromin ebenfalls zurück.

Zumal es schon jetzt einen Parkplatz am Ende der Straße gibt. Der gehört dem Kleingartenverein, ist aber eingezäunt und wird derzeit nur von einigen Gartenbesitzern genutzt, sagte Jürgen Jäschke, der bis vor einigen Wochen Vorstandschef des Kleingartenvereins Reußner Straße war. Zwölf Euro jährlich kostet die Platznutzung ein Mitglied. Wenn die Stadt nun die Regelung mit der halben Stunde Parkdauer einführe, werde der Verein den Platz wohl für alle Kleingärtner öffnen und auf die Gebühr verzichten. „Irgendwo müssen die Leute ja parken“, so Jürgen Jäschke.

Grundsätzlich zeigt sich der Ex-Gartenvorstand einverstanden mit dem Parkkompromiss. Immerhin könnten die Gärtner so weiter in der Nähe ihr Auto entladen. Wichtig sei das vor allem für jene, die Parzellen am Ende der Wege haben. Dorthin und zurück brauche man zu Fuß von der Reußner Straße einige Minuten.

Dass sich die Stadträte jetzt die Situation an der Reußner Straße genauer angesehen haben, dürften unterdessen auch die Anwohner zu spüren bekommen. Dass einige von ihnen städtische Flächen vor ihren Grundstücken „quasi annektiert“ und dort Sträucher gepflanzt oder sogar Steine hingelegt haben, stieß unter anderem Tino Naumann (CDU) auf. Er habe wegen der Steine schon mal anderthalb Tausend Euro Schaden am Auto gehabt, sagte er.

„Die Steine haben im öffentlichen Verkehrsraum nichts zu suchen“, sagte auch Heiko Zscheile (FWG), der das Ganze eine „Unart“ nannte und an die Verkehrssicherungspflicht der Stadt erinnerte. Verletze sich dort jemand, habe die Kommune ein Problem. Bürgermeister Jörg Jeromin verwies darauf, dass die Anwohner die öffentlichen Flächen allerdings auch pflegen. Es sieht aber so aus, als ob die Anlieger demnächst ihre in den öffentlichen Raum drapierten Steine beseitigen müssen.

Die neue Parkregelung für die Straße hat die Stadt bisher noch nicht eingerichtet. Wann es so weit ist? Diese Frage ließ die Stadt bisher noch unbeantwortet.

zur Startseite