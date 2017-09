Post aus Paris Pariser Rad-Revolution Bürgermeisterin Anne Hidalgo will mit ehrgeizigen Plänen der Umweltbelastung begegnen – zum Ärger der Autofahrer.

Was Radler freut, ärgert die Autofahrer: Weil Paris Extra-Spuren für Radfahrer eingerichtet hat, muss der Autoverkehr auf einer Spur drängeln. © afp

Paris hat bekanntlich schon einige Revolutionen erlebt. Diejenige, die Bürgermeisterin Anne Hidalgo seit ihrem Amtsantritt vor gut drei Jahren plant, ist eine grüne. Autos und besonders starke Verschmutzer zuallererst will sie aus der Stadt verdrängen, die Elektromobilität vorantreiben ? und vor allem das Radfahren. 2015 hatte der Stadtrat einen ehrgeizigen „Rad-Plan“ beschlossen, der nun etappenweise umgesetzt wird – auch wenn es im Vergleich zu Städten wie Amsterdam oder Kopenhagen noch viel Spielraum gibt. Nur fünf Prozent aller Pariser Stadtbewohner treten auf dem Weg zur Arbeit in die Pedale. Diesen Anteil will das Rathaus bis 2020 verdreifachen. Bereit steht ein Budget von 150 Millionen Euro für Umbauarbeiten: Das Radwegenetz in der französischen Metropole wird auf 1 400 Kilometer verdoppelt, und es entstehen 10 000 neue Fahrrad-Parkplätze. Darüber hinaus gibt es bald doppelspurige „Express-Radwege“ auf den großen Achsen von Westen nach Osten sowie Norden nach Süden. Der Kauf eines Elektrorades wird subventioniert, das erfolgreiche Leihrad-System „Vélib“ ständig weiter ausgebaut.

Doch was Nutzer von Drahteseln freut, erzürnt Autofahrer, die immer mehr Platz abgeben müssen. So müssen sich aufgrund der demnächst eingeweihten ersten „Express-Strecke“ entlang der Seine von Westen Richtung Eiffelturm die 30 000 Autos, die sich dort bisher täglich auf zwei Spuren drängen, eine einzige teilen. Enger wird es bald auch auf den bislang achtspurigen Champs-Élysées sowie auf der Rue de Rivoli zwischen dem Bastille- und dem Concorde-Platz, wo der bestehende, äußerst schmale Radweg eine gewisse Risikobereitschaft der Fahrer voraussetzt – zumal dort gern Touristen in den Weg springen, die noch nichts von der sogenannten „Kopenhagisierung“ von Paris mitbekommen haben.

Bei der Rue de Rivoli handelt es sich zugleich um eine der meist befahrenen und ohnehin längst überlasteten Achsen der Stadt, vor allem seit im vergangenen Jahr die unteren Seine-Ufer direkt am Wasser für den Autoverkehr gesperrt und zu begrünten Flaniermeilen ausgebaut wurden. Der Präfekt von Paris, Michel Delpuech, warnte nun vor drohenden Problemen für Notfall- und Polizei-Einsatzwagen, noch schnell genug durchzukommen.

Auch die konservative Opposition im Stadtrat schäumt und empfiehlt, vor den Radwegen lieber in die überlasteten öffentlichen Transportmittel zu investieren. Viele Bewohner der Vororte ziehen das Auto vor. Christophe van Lierde, Chef eines Pariser Taxi-Unternehmens, schimpft, er und seine Kollegen seien in die Pläne der Stadt nie einbezogen worden. Vielen fehlt ein Park-and-Ride-Angebot mit ausreichenden Parkplätzen vor den Toren der Stadt mit Umsteigemöglichkeiten zur U-Bahn.

Bürgermeisterin Hidalgo hingegen versichert, sie lasse sich nicht „von der Auto-Lobby, der Diesel-Lobby noch sonst einer Lobby“ einschüchtern und verweist auf die Feinstaubbelastung in Paris, die regelmäßig gefährliche Spitzenwerte erreicht: „Man weiß, dass die hohe Luftverschmutzung tötet.“ Ein Argument, mit dem sie gehört wird – spätestens, wenn der Eiffelturm das nächste Mal in einer Smog-Wolke versinkt.

