Pappeln müssen weichen Am Westufer der Bautzener Talsperre fallen derzeit Hunderte Bäume, damit andere mehr Platz haben.

Die ersten Baumstämme liegen schon bei Neumalsitz am Talsperrenufer. Seit voriger Woche läuft eine neue Etappe für den Waldumbau am Westufer. Christina Rohark und Enrico Weber von der Landestalsperrenverwaltung schauen nach dem Stand der Arbeiten. © Uwe Soeder

Bautzen. Ein morastiger Streifen zieht sich hinter Neumalsitz am Ufer der Bautzener Talsperre entlang. Eigentlich stünde hier Wasser, aber der normale Wasserstand ist noch nicht wieder erreicht. Im vorigen Jahr war er für Bauarbeiten an den Staudämmen um mehr als fünf Meter abgesenkt worden.

Jetzt werden von Neumalsitz aus noch die Ablagerungen, die bei dieser Gelegenheit aus dem Gewässer geholt wurden, abgefahren. Mehrere große Laster rollen abwechselnd die schmale Straße durch Neumalsitz und dann bis ans Ufer. Während der Wasserspiegel seit geraumer Zeit wieder ansteigt, schaffen sie nach und nach die schlammige Masse, die noch am Gewässerrand liegt, zunächst aufs Gelände der Talsperrenmeisterei auf der anderen Seite des Sees. Dort werden Proben des Materials genommen, um dann entscheiden zu können, wo es abgelagert werden darf.

Ziel: ein artenreicher Wald

Aber nicht deswegen haben sich Enrico Weber und Christina Rohark jetzt den Weg über den morastigen Weg ans Ufer gebahnt. Das Augenmerk der beiden Mitarbeiter aus dem Betrieb Spree/Neiße der Landestalsperrenverwaltung gilt einer anderen Maßnahme. Seit Anfang voriger Woche werden an der Talsperre wieder einmal Bäume gefällt. „Die Arbeiter sind schon gut vorangekommen“, sagt Christina Rohark. Die zahlreich am Rand aufgeschichteten Baumstämme sind ein Indiz dafür. Hauptsächlich handelt es sich um Pappeln. Die waren im Zuge des Talsperrenbaus ab 1968 angepflanzt worden. So entstand damals am Westufer ein linienförmiger Wald – aber eben als Monokultur.

Nun soll daraus ein artenreicher Wald werden – und dabei in erster Linie die Natur Regie führen. Das heißt, es werden keine anderen Bäume vom Menschen angepflanzt. Stattdessen setzt man auf eine natürliche Verjüngung. Um der Natur dabei zu helfen, begann die Landestalsperrenverwaltung bereits vor zehn Jahren mit dem ökologischen Waldumbau. Zwischen Neumalsitz und Quatitz wurden damals abschnittsweise schon Pappeln gefällt – und zwar in deutlich größerer Anzahl als jetzt. Etwa zwei Drittel mussten damals weichen – um Platz zu schaffen, damit sich auf natürliche Weise neuer Bewuchs ansiedeln kann. Inzwischen sind Feldahorn, Esche, Stieleiche, Ulme und Wildsträucher schon heimisch geworden. Und damit sich dieser neue Bestand weiter ausbreiten kann, müssen jetzt die nächsten Pappeln fallen. Etwa 600 werden bis Ende Februar auf einem 1,4 Kilometer langen Abschnitt abgesägt.

Fachlicher Rat vom Naturschutz

„Mittlerweile erkenne ich einen Feldahorn auch ohne Blätter“, sagt Enrico Weber und deutet auf ein Gehölz am Rand des Baumstreifens. Als Leiter der Gewässermeisterei ist Weber zwar kein Baumexperte. Aber da er schon mehrfach zusammen mit Naturschutzfachleuten hier unterwegs war, kennt er nun auch typische Merkmale des Feldahorns wie die Längsrippen der Rinde. Denn was die Landestalsperrenverwaltung hier tut, wird auch vom Naturschutz begleitet und überwacht. Immerhin liegt das Areal im Landschafts- und Vogelschutzgebiet.

Fachlicher Rat kommt von Anfang an von der Naturschutzstation Neschwitz. Dabei geht es nicht nur um die Frage, wie aus einer Monokultur ein abwechslungsreicher Gehölzbestand werden kann, sondern auch darum, Lebensraum für verschiedene Tierarten zu schaffen. So werden die Zweige und Äste der gefällten Pappeln nicht geschreddert, sondern am Ufer als Benjeshecken aufgeschichtet – als Unterschlupf für Vögel, Insekten und kleine Säugetiere. Die Baumstämme werden dagegen über den Sachsenforst verkauft, sie finden als Spanplatten, für die Herstellung von Paletten und im Schiffsbau Verwendung. Aber nicht alle Pappeln verschwinden vom Talsperrenufer, nur die mit einem roten Kreuz am Stamm sind fürs Fällen freigegeben. Vor allem größere bleiben noch stehen, damit Höhlenbrüter und Fledermäuse nicht ihr Zuhause verlieren.

Gehölze sorgen für stabiles Ufer

Die Umgestaltung des Waldes dient aber nicht nur der Artenvielfalt. Auch für das Gewässer sei ein gesunder Baumbestand von Vorteil, erklärt Enrico Weber. Denn die Gehölze würden für ein stabiles Ufer sorgen. Und der Waldstreifen schütze auch vor zu viel Nährstoffeintrag von den angrenzenden Feldern. Wegen des Gefälles sei das gerade hier bei Neumalsitz wichtig.

Immerhin wird mit Blick auf Naherholung und Tourismus am Bautzener Stausee seit Jahren um bessere Wasserqualität – und gegen das Algenwachstum – gekämpft. In diesem Sommer wird sich zeigen, ob die jüngste Aktion, wozu auch das Beseitigen der Sedimente gehört, etwas gebracht hat. Auf alle Fälle wären zu viel Nährstoffe, die für neues Pflanzenwachstum im Wasser sorgen würden, kontraproduktiv.

