Pappeln am Groß Radischer Sportplatz gefällt Die Gefahr ist nicht vorüber. Deshalb lässt die Gemeinde Hohendubrau weitere Bäume umsägen. Sie werden aber einen guten Zweck erfüllen.

In Groß Radisch sind jetzt diese Pappeln gefällt worden. Das Sicherheitsrisiko war einfach zu groß. © Bernhard Donke

Hohendubrau. Seit 55 bis 60 Jahren stehen die Pappeln nun schon und umgeben den Sportplatz in Groß Radisch. Der Platz bietet alljährlich den Schaustellern zum traditionellen Kirschenfest eine Stellfläche für ihre Verkaufswagen und Anlagen wie Autoscooter, Schaukeln und Karussells.

Einige der bis zu 20 Meter hohen Bäume stellten schon in den vergangenen Jahren wegen ihrer nicht mehr gewährleisteten Standfestigkeit ein großes Sicherheitsrisiko dar. Dazu kamen das Alter und dass die Bäume teilweise sehr krank waren. Deshalb mussten sie gefällt werden.

Nun sind weitere Jahre vergangen und die noch verbliebenden 14 Pappeln, allesamt auch gut 20 Meter hoch, sind ebenfalls eine Gefahr geworden für die Anlieger und Besucher des Kirschenfestes. Deshalb musste die Gemeindeverwaltung Hohendubrau als Eigentümer des Sportplatzes handeln und die Pappeln durch das ortsansässige Forstdienstleitungsunternehmen Waurig fällen lassen. Wenn auch schweren Herzens, wie Bürgermeister Denis Riese sagte.

Den Verantwortlichen im Kultur- und Heimatverein Groß Radisch wird damit eine große Sorge abgenommen, wie Sabine Hohlfeld als Vorsitzende des Vereins erklärte. „Wir tragen die Entscheidung der Gemeinde mit, die Bäume zu fällen. Weil bei uns die Sicherheit der Gäste zum Kirschenfest, aber auch die der Grundstücksanlieger höchste Priorität hat. Dennoch würden wir uns freuen, wenn eine Ersatzpflanzung folgt, damit beide Plätze wieder ein attraktives Aussehen bekommen“, sagt die Chefin des Kultur- und Heimatvereins.

Damit kann Bürgermeister Denis Riese die Mitglieder des Vereins sowie die Bürger von Groß Radisch, die sich eine Ersatzpflanzung rings um den Fest- und Sportplatz wünschen, beruhigen. „Es ist in Zukunft eine Ersatzpflanzung für die gefällten Bäume vorgesehen. Doch den genauen Zeitpunkt, wann sie erfolgt, den kann ich jetzt noch nicht voraussagen“, sagt der Hohendubrauer Bürgermeister.

Die gefällten Bäume werden aber nicht einfach entsorgt. Sie sollen in den kommenden Tagen stattdessen zu Holzschnitzel verarbeitet werden, um so den Biomasseanlagen als Brenngut zu dienen. Damit sorgen die Pappeln für Wärme und warmes Wasser in den gemeindeeigenen Gebäuden, wie dem Gebelziger Schloss mit Grundschule und Kita, in den Wohnungen des ehemaligen Inspektorenhaus oder in der Kita „Weiki“ und in der Sporthalle Weigersdorf. (SZ/sg/bd)

