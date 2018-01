Papiertonnen brennen Am Obermarkt haben junge Leute in den Morgenstunden ein Feuer bemerkt und den Notruf gewählt. Anwohner löschen zuerst, die Feuerwehr übernimmt.

Symbolfoto © Uli Deck / dpa

Waldheim. In der Nacht zu Sonnabend wurden die Feuerwehrleute von Waldheim sowie der Ortswehren Richzenhain und Reinsdorf frühzeitig von ihren Funkmeldeempfängern aus dem Schlaf gerissen. Gegen 2.20 Uhr hatte die Leitstelle Alarm ausgelöst. Am Eingang zum Obermarkt, konkret vorm Reiseservice May, brannte es in zwei Papiertonnen.

„Diese waren für Sonnabend zur Abholung draußen an der Straße bereitgestellt“, erklärte der stellvertretende Wehrleiter René Krieger auf DA-Anfrage. Weil die Lage überschaubar war, schickte er die Helfer aus Reinsdorf kurzerhand zurück und in die Betten. Die zusammen 20 Helfer aus Waldheim und Richzenhain übernahmen nach ihrem Eintreffen am Obermarkt eine Restablöschung des Papiers und schauten sich den Inhalt danach noch einmal an, um keine Glutnester zu übersehen. „Anwohner hatten schon mit dem Löschen begonnen“, sagte Krieger.

Den Brand gemeldet haben nach seinen Worten junge Leute, die zu dieser frühen Morgenstunde noch im Stadtgebiet unterwegs gewesen sind. Sie hätten dann auch richtigerweise noch gewartet, bis Feuerwehr und Polizei eintrafen. Die Polizei gab zu diesem Einsatz in Waldheim am Sonntag keine Informationen. Angaben zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens gibt es daher noch nicht. (DA/sig)

zur Startseite