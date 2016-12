Papiertonne angezündet Unbekannte Feuerteufel zündelten zum wiederholten Male in der Pirnaer Altstadt.

Auf der Klosterstraße in Pirna steckten Unbekannte eine Papiertonne in Brand. © Daniel Förster

In der Pirnaer Altstadt brannte es – nicht etwa die Hauswand bzw. Sandsteinmauer eines Mehrfamilienhauses, sondern eine Papiertonne davor ging auf dem Gehweg in Flammen auf. Die hatten offenbar Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag auf der Klosterstraße nahe dem Aufgang zur historischen Stadtbrücke absichtlich in Brand gesetzt. Gegen 22.30 Uhr hatten Passanten das Feuer bemerkt. Die Feuerwehr löschte die lodernden Flammen mit der Schnellangriffseinrichtung ihres Löschfahrzeuges. Von dem Müllbehälter blieb allerdings nicht viel übrig.

Erst am 10. November hatten Unbekannte in Pirna an der Schuhgasse Pappe, welche zur Abholung in einer Plastetonne vor einem Haus lagerte, in Brand gesteckt. Bei dem Feuer wurde die Hausfassade und Eingangstür beschädigt. Im jüngsten Fall ist es ebenfalls die Fassade, die in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. (df)

