Papierfabrik meldet Insolvenz an

Die Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG mit Sitz im mittelsächsischen Kriebstein hat am 23. Februar einen Eigeninsolvenzantrag gestellt. Damit wolle das Unternehmen die Möglichkeit nutzen, um Maßnahmen zur Sanierung des Geschäftsbetriebs umzusetzen, heißt es in einem Schreiben des Unternehmens an seine Geschäftspartner, das der SZ seit gestern vorliegt. Wie der vorläufige Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Hubert Ampferl, auf Nachfrage sagte, seien Zahlungsschwierigkeiten der Grund. „Es muss eine Finanzierungslücke geschlossen werden. Bis vergangenen Donnerstag verliefen Gespräche mit Banken und Investoren ergebnislos. Deshalb hat sich das Unternehmen zu diesem Schritt entschieden.“ Eine Summe nannte er mit Verweis auf Betriebsinterna nicht.

Der Familienbetrieb ist seit 1856 am Markt und beschäftigt aktuell 130 Mitarbeiter. Sie bekämen bis Ende Mai Insolvenzgeld, so Ampferl. Entlassungen seien nicht geplant. Der Umsatz lag 2016 bei rund 50 Millionen Euro. Bei Kübler & Niethammer wird ausschließlich Altpapier zu hochwertigen Papieren verarbeitet. (SZ/sol)

zur Startseite