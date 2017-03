Papierfabrik bildet weiterhin aus Trotz der vorläufigen Insolvenz sucht der Vorstand von Kübler & Niethammer neue Mitarbeiter. Er denkt langfristig.

Junge Leute gesucht: Kübler und Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG. © Dietmar Thomas

Auf der Internetseite der Kübler und Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG werden offene Lehrstellen beworben. Lohnt sich eine Bewerbung in dieser Zeit, in der das Unternehmen einen Eigeninsolvenzantrag gestellt hat, überhaupt? „Ja“, sagt Regina Ludwig vom Vorstand am Dienstag auf Anfrage des Döbelner Anzeigers. „Wir brauchen weiterhin junge Leute, damit wir langfristig agieren können“, erklärt sie. Es sei dem Vorstand ein großes Anliegen, die Arbeitsplätze zu erhalten. 130 Beschäftigte sind es derzeit.

Die Ausbildungen dauern drei Jahre. „Aktuell beschäftigen wir insgesamt 18 Auszubildende“, sagt Regina Ludwig. Gesucht werden ein Papiertechnologe und ein Elektroniker für Betriebstechnik. Ausbildungsbeginn ist der 1. August. „Bewerbungen sind bei uns weiterhin herzlich willkommen“, so Regina Ludwig.

Sie könne die Verunsicherung nachvollziehen. Allerdings benötige das Unternehmen das Know-how und die Qualifizierung der Fachkräfte, um den Betrieb fortführen und am Laufen halten zu können. Auch sie zeigt sich optimistisch, dass Kübler & Niethammer aus eigener Kraft die vorläufige Insolvenz überstehen wird. Zu den Gründen, die dazu führten, hält sie sich bedeckt. Sie verweist auf die gesetzlichen Pflichten, wann ein Unternehmen Insolvenz beantragen muss. „Es gibt Verhandlungen und man erwartet ein Ergebnis“, so Regina Ludwig. Laut dem vorläufigen Insolvenzverwalter Hubert Ampferl seien Gespräche mit Banken und Investoren kurzfristig gescheitert. Daraus hätten sich die Zahlungsschwierigkeiten abgeleitet – Ampferl nennt sie „eine Finanzierungslücke“. Allerdings seien er und die Unternehmensspitze dabei, weitere Verhandlungen zu führen.

Das Kriebsteiner Traditionsunternehmen hatte vor knapp zwei Wochen ein Eigeninsolvenzverfahren in die Wege geleitet. Regina Ludwig vom Firmenvorstand sagt, dass derzeit keine Entlassungen geplant seien. Im Gegenteil: Kübler & Niethammer solle und müsse weiter wachsen, um weiterhin im Wettbewerb bestehen zu können.

Genau dieser Wettbewerb sei jedoch der Grund für die momentanen Zahlungsschwierigkeiten, so Hubert Ampferl. Das Papiergeschäft sei knallhart. Die Preise würden sich auf die Gewinnspannen auswirken.

Das Markenzeichen sei „Kriebcoat“. Ausschließlich aus Altpapier werden Magazinpapiere und sogenannte Topliner hergestellt. In beiden Fällen handelt es sich um Papier, das sich bedrucken lässt und unter anderem zu Werbebroschüren weiterverarbeitet wird. Laut dem Internetauftritt seien „neue Produkte in der Entwicklung“. Dafür hatte das Unternehmen in neue Maschinen und Anlagen investiert. In den vergangen fünf Jahren seien es Ampferl zufolge etwa 20 Millionen Euro gewesen. Das Geld solle nicht umsonst eingesetzt worden sein. Deshalb würden er und das Unternehmen alles dafür tun, um die Insolvenz abzuwenden. Er rechnet damit, dass dies bis Ende des Jahres der Fall sein könnte.

