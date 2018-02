Papiercontainer in Flammen Nahe der Gartenanlage „Alte Hufe“ kam es zu einem Brand. Die Waldheimer Feuerwehr reagierte schnell.

© Symbolfoto: Steffen Füssel

Waldheim. Am Freitag wurde die Freiwillige Feuerwehr Waldheim um 12.40 Uhr zu einem Einsatz in der Gebersbacher Straße 5 gerufen. „Grund war ein brennender Papiercontainer auf dem Vorplatz der Gartenanlage ,Alte Hufe‘“, teilte Ordungsamtsleiterin Mandy Thümer mit.

Neun Kameraden waren mit einem Löschfahrzeug vor Ort. „Es gelang ihnen, innerhalb von 30 Minuten den Brand zu löschen“, so Thümer. Wie Wehrleiter Daniel Seifert sagte, handelte es sich um einen Metallcontainer, der etwa zur Hälfte mit Papier gefüllt war. Die Polizei sei über den Vorfall informiert worden.

Die Brandursache steht noch nicht fest. Erst kürzlich hatte in der Innenstadt ein Papiercontainer in Flammen gestanden. Am Obermarkt brannte es vorm Reiseservice May in zwei Papiertonnen (DA berichtete). (DA/an)

