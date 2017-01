Papier- und Reifenwerker stellen sich vor

Die Papier- und die Reifenherstellung sind zwei wichtige Heidenauer Industriebereiche. Sie werden künftig auch auf der Ernst-Thälmann-Straße zu sehen sein. Insgesamt werden dort sechs Modelle aufgestellt, die die Berufe vorstellen und zum Mitmachen einladen.

Die ersten beiden Modelle entstehen bereits in der Werkstatt des Chemnitzer Künstlers Michael Stapf. Anfang des neuen Jahres werden Vertreter unter anderem von Zentrumsmanagement, Verwaltung und Vereinen zu ihm fahren und sich vor Ort vom Fortschritt überzeugen, sagt Zentrumsmanagerin Katrin Geißler. Man stehe immer im Kontakt, auch mit den Firmen, deren Berufe vorgestellt werden, um die Texte auf den 2,40 Meter hohen Modellen abzustimmen. Außerdem ist der TÜV einbezogen. Der Papiermacher und der Reifenhersteller sollen im ersten Quartal aufgestellt werden, bis Ende 2017 sollen alle sechs Berufsbilder auf der Ernst-Thälmann-Straße stehen.

Nächstes Jahr folgt noch das Wasserspiel in Höhe des ehemaligen Rossmann-Geschäftes, in das demnächst eine Kinderärztin und eine Logopädin einziehen. Für die Finanzierung der Modelle und des Wasserspiels verwendet die Stadt auch das Preisgeld des Städtewettbewerbs „Ab in die Mitte“. Mit dem dritten Platz im vergangenen Jahr waren auch 20 000 Euro Prämie verbunden. (SZ/sab)

