Papier bringt Stahl zum Glänzen Forscher entwickeln in Heidenau Papier, das immer weniger an den Werkstoff erinnert. Damit überraschen sie sogar Münchener Studenten.

zurück Bild 1 von 2 weiter Franziska Gebauer bringt nicht das Wasser für Kaffee oder Tee. Die Versuchsleiterin in der Papiertechnischen Stiftung Heidenau demonstriert am Wasserkocher, wie glänzend Scheiben aus Papier den Stahl polieren können. © Kristin Richter Franziska Gebauer bringt nicht das Wasser für Kaffee oder Tee. Die Versuchsleiterin in der Papiertechnischen Stiftung Heidenau demonstriert am Wasserkocher, wie glänzend Scheiben aus Papier den Stahl polieren können.

Von außen ist das Bürogebäude an der Pirnaer Straße in Heidenau eines, wie es viele gibt. Drinnen entwickeln Forscher das Papier von morgen, das immer öfter kaum noch Papier im klassischen Sinne ist.

Was haben der Wasserkocher und die Polierscheiben miteinander zu tun? Und was das Ganze auch noch mit Papier? Das Rätsel beantworten die Forscher in der Papiertechnischen Stiftung Heidenau. In dem modernen Gebäude an der Pirnaer Straße befindet sich das Gehirn der Papierherstellung. Hier wird entwickelt, was später produziert wird.

Nassfeste Etiketten aus Altpapier zum Beispiel und Kosmetiktücher, die sich in Wasser auflösen. Etiketten und Tücher kann man ja noch mit Papier in Verbindung bringen. Aber Rußpartikelfilter und Reibbeläge für Autos? Da erinnert man sich doch gleich wieder an die Trabi-Pappe.

Technikumsleiter Steffen Schramm schmunzelt. Er weiß, wie man Leute zum Staunen bringt. Auf der kleinen Papiermaschine in der Forschungsstätte wird produziert, was immer weniger mit dem klassischen Papier zu tun hat. Leitfähiges Vlies, keramikähnliche Platten und leichte feuerfeste Materialien für den Flugzeugbau.

Die rund 60 Heidenauer Papierentwickler arbeiten in einer von etwa 20 sächsischen Forschungseinrichtungen für die Industrie. Sie haben entweder Aufträge direkt von Firmen oder forschen im öffentlichen Interesse mit Geld des Staates. Die Firmen sind meist Mittelständler, die ein neues Produkt auf den Markt bringen wollen. Die Heidenauer machen sich dann Gedanken, wie das funktionieren kann. So war es zum Beispiel bei den Etiketten. Dass die aus Altpapier sind, merkt kaum ein Kunde. Aber der Hersteller.

Forschung hat Tradition

Altpapier ist auch nicht mehr das, was es mal war, sagen Schramm und seine Kollegen. Es wird weniger und seine Zusammensetzung ändert sich. Weniger Zeitungen, mehr Verpackungen und Pappe. Darauf müssen sich die Papierhersteller einstellen. Die Heidenauer zeigen ihnen, wie. Sie machen aus dem weniger guten Altpapier festes neues Papier, möglichst, ohne teure Rohstoffe einzusetzen.

Der Papier-Standort Heidenau hat Tradition. Die Papiererzeugung geht bis 1888 zurück, seit 1951 wird hier geforscht. Heidenauer Wissen ist weltweit gefragt. Hier ausgebildete Fachleute arbeiten unter anderem in der Schweiz und in Kanada. Und Prof. Dr. Hans-Joachim Naujock lehrt inzwischen an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München.

Dort befinden sich auch die Zentrale und ein weiterer Standort der Papiertechnischen Stiftung. Der Stiftungsrat hat jetzt die Schließung in München und damit die Weiterentwicklung des Heidenauer Instituts beschlossen. Naujock ist regelmäßig in Heidenau. Diese Woche weilt er wieder mit Studenten hier. Die probieren an der Versuchspapiermaschine, was sie im Hörsaal gelernt haben – und staunen auch über die Polierscheiben. Deren klassische Vorgänger sind aus Baumwolle.

Die Heidenauer haben das Papier so weit bearbeitet und veredelt, dass es die Baumwolle ablösen kann. Diese Scheiben polieren Edelstahl, damit Chirurgenbesteck, Badarmaturen und eben auch Wasserkocher glänzen.

zur Startseite