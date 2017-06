Papas Glück Marcus Burghardt gewinnt den deutschen Meistertitel im Straßenrennen. Jetzt hofft er auf einen Erfolg bei der Tour.

Sein Glück nach dem Sieg: Marcus Burghardt, der neue deutsche Meister im Straßenradrennen, hält seine Tochter Lena auf dem Arm, seine Frau Maria gratuliert. Nach dem Erfolg des gebürtigen Zschopauers flossen auch ein paar Freudentränen. © dpa

Schon vor dem Start wurde Marcus Burghardt in Chemnitz gefeiert. Beim Einschreiben der Teams zum Straßenrennen um die deutsche Meisterschaft erhielt der 33 Jahre alte Radprofi den meisten Applaus – trotz der Anwesenheit von Stars wie Titelverteidiger André Greipel oder Marcel Kittel. Der Grund: In seiner Jugend war Burghardt hier sieben Jahre auf die Sportschule gegangen, hier gelang ihm der Sprung in die Nationalmannschaft.

Auch nach dem Rennen war der gebürtige Zschopauer der gefragteste Mann – nicht nur bei seiner Frau Maria und Tochter Lena, die im Ziel auf ihn warteten. Nach einer taktischen Meisterleistung seines Teams Bora-Hansgrohe fuhr Burghardt, der für seine zuverlässigen Helferdienste bekannt ist, nach fast fünf Stunden als Erster über die Ziellinie und holte sich seinen ersten Meistertitel. Dabei hatte er das Rennen als Letzter begonnen. Nach dem Einschreiben gab der Lokalmatador Interviews und Autogramme – bis er merkte, dass er seinen Helm noch nicht dabeihatte. Und so reihte er sich erst einmal ganz hinten ein.

Um am Ende ganz vorn zu sein. „Ich habe schon so oft versucht, Meister zu werden“, sagte Burghardt nach seinem Triumph. Knapp dran war er schon 2015, damals wurde er Dritter. Oft versuchte er es auch als Einzelstarter ohne Teamunterstützung. „Dieses Jahr hatte ich zum ersten Mal eine starke Mannschaft.“ Die attackierte von Beginn an und war schon in der ersten acht Fahrer starken Spitzengruppe mit zwei Akteuren vertreten. „Da konnte ich mich in den ersten Runden zurückhalten und Kräfte sparen.“

Erst ab der fünften von elf Runden setzte auch Burghardt immer wieder Attacken an der Steigung am Gronauer Berg, die von den Zuschauern frenetisch bejubelt wurden. „Ich bin schon viele deutsche Meisterschaften gefahren, aber das hier toppt alles“, freute sich der inzwischen am Samerberg in Bayern lebende Sachse über die Atmosphäre. „Wie eng die dort am Berg die Straße gemacht haben – das hatte Tour-Niveau.“ Laut Angaben der Polizei säumten rund 20 000 Fans die Straßen.

Diese Begeisterung half ihm auch in der letzten Runde, als ihn Krämpfe in den Beinen plagten. „Ich wollte den Fans unbedingt etwas zurückgeben für ihre Unterstützung.“ Die erhielt er zum Schluss auch von Emanuel Buchmann. Der deutsche Meister von 2015 hatte in der letzten Runde attackiert und damit die verbliebenen Konkurrenten abgehängt. Zwischenzeitlich verlor auch Burghardt den Anschluss, doch als Buchmann über Funk hörte, dass sein Teamkollege der einzige ernst zu nehmende Verfolger ist, nahm der 24-Jährige etwas Tempo raus.

„Für Marcus ist es auch mal wichtig zu gewinnen. Er hat schon so viele Helferdienste für unser Team geleistet. Da hat er es einfach verdient“, erklärte Buchmann. Die letzten großen Erfolge Burghardts lagen schließlich schon etwas zurück – 2007 gewann er den Klassiker Gent-Wevelgem, holte 2008 einen Etappensieg bei der Tour de France und 2010 zwei bei der Tour de Suisse. „Doch der Titel in Chemnitz ist das Größte. Jetzt kann ich ein Jahr lang im Meistertrikot fahren“, sagte Burghardt.

Für die am Sonnabend in Düsseldorf beginnende Tour de France hofft er nun auf ein paar Freiheiten. „In den vergangenen Jahren bei BMC war ich immer ganz klar als Helfer für die Klassementfahrer gebunden. Vielleicht ergibt sich in diesem Jahr aber die eine oder andere Chance, noch einmal eine Etappe zu gewinnen.“

Dieses Ziel verfolgte zuletzt auch der Meisterschaftsdritte John Degenkolb. Der Geraer, der erst kurz vor dem Rennen doch noch auf der Startliste auftauchte und mit der hohen Nummer 217 antrat, fuhr als Einzelkämpfer ein offensives Rennen und wurde erst neun Kilometer vor dem Ziel gestellt. „Ich bin stolz auf meine Leistung, auch wenn ich natürlich gern gewonnen hätte. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.“ In Frankreich wartet auf den 28-Jährigen eine neue Rolle. „Dort bin ich klar als Helfer für Alberto Contador eingeplant.“

So fehlt der Druck, den sich Degenkolb mit dem immer wieder formulierten Ziel des ersten Etappensieges bei der großen Schleife selbst gemacht hat. Als Einzelkämpfer habe er aber auch ein paar Freiheiten. Der dritte Platz in Chemnitz war da ein guter Test.

