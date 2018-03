Papagei erzwingt Spielabbruch Ein angriffslustiger Papagei hat auf der spanischen Insel Ibiza den Abbruch eines Fußballspiels verursacht. Das Tier griff aber nicht nur die beiden Jugendmannschaften an.

Ein Ara hat auf Ibiza Fußballspieler angegriffen. © ymbolfoto: Holger Hollemann/dpa

Ibiza-Stadt. Ein angriffslustiger Papagei hat auf der spanischen Insel Ibiza den Abbruch eines Fußballspiels verursacht. Der mächtige Ara sei von einem Mast aus mehrfach direkt über die Köpfe zweier Jugendmannschaften geflogen, die sich auf dem Spielfeld gegenüberstanden, berichtete die „Mallorca Zeitung“ am Donnerstag. Der Unparteiische habe daraufhin entschieden, das Match abzubrechen, um einer Schnabel-Attacke des Vogels und möglichen Verletzungen der Spieler vorzubeugen.

Das Blatt zitierte den Präsidenten eines der betroffenen Clubs, Miguel Ángel Pareja, mit den Worten: „Das Tier flößte durch seine Flügelspannweite von bestimmt einem Meter durchaus Respekt ein. Auch wenn es zu keiner Attacke kam, waren die Spieler trotzdem nervös.“ Der Papagei hatte zuvor offenbar bereits zwei Kinder auf Fahrrädern angegriffen, die aber Helme trugen und unverletzt blieben.

Die Besitzerin des Vogels halte sich derzeit in Italien auf, so dass das Tier bislang trotz mehrfacher Versuche der Guardia Civil nicht eingefangen werden konnte, hieß es. Warum sich der Vogel so aufbrausend gab, war unklar - Aras sind normalerweise eher friedliche Gesellen. „Vielleicht wollte er ja einfach nur mitspielen“, scherzte Pareja. (dpa)

