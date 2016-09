Papa Moll kommt in die Brauerei Ein berühmtes Kinderbuch aus der Schweiz wird in Görlitz verfilmt. Dafür wird das Sudhaus von Landskron zu einer Schokoladenfabrik.

zurück Bild 1 von 2 weiter Familie Moll mit Regisseur Manuel Flurin Hendry (hinten Mitte). Das Foto entstand beim Drehstart in der Schweiz. © Zodiac Pictures / Pascal Mora Familie Moll mit Regisseur Manuel Flurin Hendry (hinten Mitte). Das Foto entstand beim Drehstart in der Schweiz.



Aus Schweizer Kinderzimmern sind sie nicht wegzudenken, die Papa Moll-Kinderbücher. Seit über 50 Jahren gibt es die Comic-Figur mittlerweile. Jetzt kommt sie auf die Kinoleinwand. Und Görliwood kann seiner Filmstadt-Geschichte ein weiteres Kapitel hinzufügen. Nachdem ein Teil des Familienfilms schon in der Schweiz und in Studios in Köln gedreht wurde, sind vom 18. bis 27. September Drehs in Görlitz geplant. Auch einige Komparsen sollen in Görlitz eingesetzt werden. Als Drehorte bestätigt Hans-Jörg Seibold von der MMC Studios Köln GmbH die Landskron Brauerei und den Untermarkt – beides filmerprobte Orte der Stadt.

Brauerei-Sprecherin Annett Gernhardt sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir wieder einmal ein Filmteam in unserer Manufaktur zu Gast haben werden.“ Aufnahmen seien im historischen Sudhaus geplant, das für den Film etwa fünf Tage lang zu einer Schokoladenfabrik wird. „Dazu passend wird im sogenannten Landskron Hopfenkeller an zwei Drehtagen ein Haselnusskeller dargestellt“, so Gernhardt weiter. „Die Görlitzer können sich vielleicht noch an unseren Hopfenkeller erinnern. Dieser war in den Jahren 2005 und 2006 während unseres Braufestes zugänglich. Dort waren eine kleine Bar mit Live-Musik sowie ein Casino eingerichtet.“ Die vorbereitenden Arbeiten in der Brauerei seien bereits im Gange. „Für die zusätzlich benötigten weiteren Räume, wie Garderoben, wird unter anderem die Görlitzer Band ’Brewed and Bottled‘ ihren Probenraum auf unserem Gelände freiräumen.“

Der Film basiert auf einer gezeichneten Figur von Edith Oppenheim-Jonas. Bereits 26 Sammelbände mit Geschichten rund um Familie Moll sind bisher erschienen und verkauften sich im deutschsprachigen Raum etwa eine Million Mal. Die Produktionsfirma Zodiac Pictures Ltd, die unter anderem den Familienfilm „Heidi“ drehte, macht aus der Comic-Familie nun eine reale. Das Projekt entsteht in Koproduktion mit MMC Zodiac, SRF, Impuls Media Group und Teleclub. Regie führt der Schweizer Manuel Flurin Hendry („Tatort“). Hauptdarsteller ist Stefan Kurt („Peterson und Findus“), er spielt Familienvater und Ehemann Papa Moll, der in einer Schokoladenfabrik arbeitet. Daneben ist Isabella Schmid als Frau Moll und Mama von Evi, Fritz und Willy Moll zu sehen. Martin Rapold spielt Stuss, Papa Molls ehrgeizigen Chef in der Schokoladenfabrik. Erich Vock übernimmt die Rolle von Wachtmeister Grimm, der in der fiktiven Gemeinde Murmlikon versucht, Recht und Ordnung zu halten.

Voraussichtlich Ende 2017/Anfang 2018 soll der Film ins Kino kommen.

zur Startseite