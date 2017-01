Pantomime Ralf Herzog hilft Radebeuler Brandopfern Nach dem verheerenden Brand in einem Radebeuler Handwerksbetrieb stehen jetzt Freunde und Anwohner der Stadt den Opfern zur Seite. Einer davon ist der bekannte Pantomime Ralf Herzog.

zurück Bild 1 von 2 weiter Pantomime Ralf Herzog spielt heute Abend im Theater August im Rathaus Pieschen – die Einnahmen sollen die Brandopfer aus Radebeul bekommen. © Archiv/dpa Pantomime Ralf Herzog spielt heute Abend im Theater August im Rathaus Pieschen – die Einnahmen sollen die Brandopfer aus Radebeul bekommen.

Einen Tag nach dem Großbrand: Vom Wohn- und Geschäftshaus der Sonnenschutzfirma Otto ist nicht mehr viel ürbig.

Nach dem verheerenden Brand in einem Radebeuler Handwerksbetrieb an der Meißner Straße stehen jetzt Freunde und Anwohner der Stadt den Opfern zur Seite. Einer davon ist der bekannte Pantomime Ralf Herzog, der ganz in der Nähe des Brandortes wohnt und das Feuer lodern sah. Herzog schreibt auf Facebook: Ich spiele heute Abend im Theater August im Rathaus Pieschen „Best of Herzog“. 20 Uhr. Alle Einnahmen gehen zu Gunsten der Betroffenen. Ich würde mich freuen wenn Ihr dies unterstützen würdet. Bitte kommt. Radebeuler helfen! Auch Dresdner sind natürlich herzlich eingeladen.“

Eine Karte kostet 15 Euro. Erste Reaktionen gibt es bereits in den sozialen Netzwerken. „Grossartig! 15 Euro für eine imaginäre Karte am Eingang“, schreibt beispielsweise Katrin Süss.

Bei dem Brand am Donnerstag, der möglicherweise durch einen technischen Defekt herbeigeführt wurde, stand in der Meißner Straße 100a bei der Sonnenschutz-Firma Otto das gesamte Geschäftshaus in Flammen. Über fünf Stunden kämpften die Feuerwehren aus Radebeul und Umgebung gegen die Flammen. (SZ/per)

