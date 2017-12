Panschwitz-Kuckau bekommt Geld für Hortbau Mit der Sanierung eines seit Jahren leer stehenden Gebäudes sollen mehr Betreuungsplätze entstehen. Und nicht nur das.

Mit Fördergeld und Eigenmitteln will die Gemeinde Panschwitz-Kuckau das ehemalige Kitagebäude im Ort sanieren. © Gemeinde

Panschwitz-Kuckau. Na wenn das kein Grund zur vorweihnachtlichen Freude ist: Bürgermeister Markus Kreuz konnte am Dienstag einen Fördermittelbescheid über 262 000 Euro in Empfang nehmen. Gebraucht wird das Geld für den Umbau der ehemaligen Kindertagesstätte zum Hort. Eine reichliche halbe Million Euro sind für dieses – zur Hälfte geförderte – Projekt veranschlagt. Der Umbau soll bis zum Ende des Jahres 2018 realisiert werden.

„Ich freue mich sehr, dass wir dieses Vorhaben endlich angehen können“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Denn es wird eng im Hort. Derzeit verfügt die zweisprachige Kita in Panschwitz-Kuckau über 40 Krippen-, 68 Kindergarten- und 46 Hortplätze. Weil Letztere nicht reichen, wurde eine vorübergehende Kapazitätserweiterung auf 52 Plätze genehmigt. Die läuft allerdings am 31. Juli nächsten Jahres aus. Der Bedarf ist jedoch nach wie vor da, betont Markus Kreuz. „Er steigt sogar noch.“

Denn immer mehr junge Familien wollen sich in Panschwitz-Kuckau ansiedeln, suchen nach Baugrundstücken. Zwar gebe es in der Kita Ostro – nachdem 2016 dort die Kapazität erweitert wurde – auch 20 Hortplätze, neben 15 Krippen- und 18 Kindergartenplätzen. Dennoch reicht das nicht aus. Deshalb sei eine Kapazitätserweiterung in den Kindereinrichtungen eigentlich unumgänglich, schätzt der Bürgermeister ein. Denn, „nicht nur die Einrichtungen in der Gemeinde Panschwitz-Kuckau, sondern auch in den sorbischen Nachbargemeinden weisen eine hohe Auslastung beziehungsweise Überlastung auf“. Zunehmend gebe es auch deutschsprachige Eltern, die ihre Kinder gern in einer zweisprachigen Kita betreuen lassen wollen. „Das wollen wir natürlich gern ermöglichen.“ Darum will die kleine sorbische Gemeinde nun ein seit Jahren leerstehendes Gebäude sanieren und dort den Hort unterbringen. 80 Plätze könnten so entstehen.

In dem aus DDR-Zeiten stammenden Flachbau war seinerzeit der Kindergarten untergebracht. Doch nach dem Umzug der Kindereinrichtung wurde das Gebäude nicht mehr benötigt. Es stand lange Zeit leer. Zwischenzeitlich mietete sich die Musikschule ein. Doch die sei auch schon wieder zwei, drei Jahre nicht mehr dort präsent, so Markus Kreuz. Nur noch eine Cateringfirma hat im Erdgeschoss des Flachbaus ihren Sitz. Das soll auch so bleiben. Dennoch ist reichlich Platz für Horträume.

Von Vorteil sei zudem, dass der Flachbau in unmittelbarer Nachbarschaft zur Grundschule und Kita liegt. Nur etwa 60 Meter entfernt. „Die Hortkinder können so über einen gesicherten Gehweg, fernab von der stark befahrenen Staatsstraße, von der Grundschule in den Hort wechseln“, erklärt der Bürgermeister. Mithilfe des finanziellen Zuschusses aus dem Förderprogramm des Freistaates für Brachen soll der in die Jahre gekommene marode Bau komplett auf Vordermann gebracht werden, erzählt der Bürgermeister.

Die Liste der Arbeiten ist lang: Das Gebäude soll eine neue Außenfassade mit Dämmung und neue Fenster bekommen, das Dach muss abgedichtet werden. Auch im Inneren des künftigen Hortes ist allerhand zu tun. Heizung, Fußböden und Türen sollen ausgewechselt werden und die Räume einen neuen Anstrich bekommen.

Diese Investition sichere nicht nur die Hortbetreuung, so Markus Kreuz, sondern weitere Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde. Denn eine gute Infrastruktur, über die Panschwitz-Kuckau zweifellos verfüge, die günstige Lage zwischen den Oberzentren Kamenz und Bautzen sowie kurze Wege zur Autobahn, seien für junge Familien gute Gründe, sich im Ort anzusiedeln.

