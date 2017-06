Panoramaaufzug klemmt Der Stadtrat hat beschlossen, dass bis 30. Juni ein Konzept für den Lift vorgelegt wird – die Verwaltung denkt nicht daran.

Beschluss des Stadtrats auf den Kopf gestellt: Die Stadtverwaltung liefert nicht, der Rat kann nicht entscheiden. © Claudia Hübschmann

Die Sache war eindeutig. Von zwanzig anwesenden Stadträten hoben am 24. Januar zwanzig die Hand für einen Antrag der Fraktion Freie Bürger/SPD/Grüne. Darin heißt es: „Die Stadtverwaltung wird beauftragt, bis zum 30. Juni 2017 Planungen zur dauerhaften Schadensbeseitigung und damit der Gewährleistung eines dauerhaft sicheren und störungsfreien Betriebs dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.“

Das müsste also am kommenden Mittwoch, dem 28. Juni, geschehen, denn dann findet die letzte Sitzung vor der Sommerpause statt. Doch laut Tagesordnung ist da keine Beschlussfassung zum Aufzug vorgesehen. Vorgesehen ist lediglich, dass der Meißener Architekt Knut Hauswald Informationen „zum Planungs- und Baufortschritt am Panorama-Aufzug zum Burgberg“ gibt. Nun ist Hauswald als Dombaumeister und vielbeschäftigter Architekt über jeden Zweifel erhaben. Allerdings wird er nicht das liefern können, was der Stadtrat einstimmig beschlossen hat – nämlich ein Gesamtkonzept zum störungsfreien Betrieb und zur künftigen Finanzierung des Aufzugs.

Das hatte Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) in der Januar-Sitzung des Stadtrates im Grunde selbst angekündigt. Als grundsätzliche Thematik hatte er die obere Einhausung der Lift-Station an der Burgzinne mit der dortigen Tür angesprochen. „Der Oberbürgermeister äußert sich in diesem Zusammenhang sehr optimistisch, da ein namhafter Meißner Architekt gewonnen werden konnte, der für die fachliche Begleitung seine Unterstützung zugesagt hat“, heißt es in der Niederschrift der Sitzung.

Auch wenn Herr Hauswald ein schlüssiges Konzept für die obere Station vorstellt, das bei seiner Reputation den Segen der Denkmalpflege finden könnte. Selbst wenn er für die notwendigen Arbeiten einen Kostenvoranschlag vorlegen würde, wäre dem Willen des Stadtrates dennoch nicht Genüge getan. Denn der hatte in Punkt zwei seines Auftrags an die Stadtverwaltung formuliert: „Hierbei sind alle notwendigen Kosten zu ermitteln, gegebenenfalls notwendige behördliche Genehmigungen bzw. Abstimmungen mit Dritten zu erfassen und die Machbarkeiten zu ermitteln.“ Auch dieser Beschluss betrifft den Burgbergaufzug als Ganzes, also nicht nur die Berg-, sondern auch die Talstation.

Bliebe noch der dritte Punkt des Beschlusses vom Januar: „Die Planungen sollen den Stadtrat in die Lage versetzen, objektiv entscheiden zu können, ob die Beseitigung der konstruktiven Mängel überhaupt möglich bzw. finanzierbar ist.“ Auch davon kann nach derzeitigem Stand der Dinge keine Rede sein.

Hintergrund für letztgenannten Punkt ist die enorme Störanfälligkeit des Aufzugs, die dazu geführt hatte, dass er ab 2. Februar vorübergehend stillgelegt werden musste, weil die Kosten für den durch die Städtischen Dienste gestellten Shuttleverkehr aus dem Ruder zu laufen drohten. Fast 1 000 Euro fielen dafür pro Tag an, also fast 30 000 Euro im Monat. Eine Aussage darüber, ob der Aufzug zuverlässig funktionieren kann, wenn nicht die Sonne scheint und keine Plusgrade herrschen, ist also ebenfalls nicht zu erwarten. Dass diese Fragestellungen nicht aus der Luft gegriffen sind, zeigte sich erst kürzlich wieder. Denn am 16. Juni, halb sieben abends, stand der Aufzug wieder – da waren gerade Burgfestspiele.

Der unendlichen Geschichte mit Schadenfreude oder gar Häme zu begegnen, verbietet sich allerdings. In der Januarsitzung des Stadtrates hatte Matthias Rost für die Fraktion Freie Bürger/SPD/Grüne den Beschlussantrag zum Lift erläutert: „Einen nichtfunktionstüchtigen Aufzug und den damit einhergehenden Imageschaden kann sich Meißen im Wettbewerb mit anderen Städten nicht leisten.“

Ob der Aufzug bis zur kalten Jahreszeit sicher funktionstüchtig gemacht werden kann, bleibt abzuwarten. Allerdings drängt die Zeit: Denn in sechs Monaten ist Heilig Abend.

