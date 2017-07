Panorama ohne Schlaglöcher Die Hohe Straße zwischen Lichtenhain und Hertigswalde hat eine neue Decke. Für Autos bleibt sie trotzdem tabu.

Neuer Schotter für die Hohe Straße. Sie soll Teil eines durchgehenden Radwegs zwischen Sebnitz und Bad Schandau werden. © Steffen Unger

Radfahrer und Wanderer können nun ohne Angst vor Stürzen über die Hohe Straße von Lichtenhain nach Hertigswalde gelangen. Die Instandsetzungsarbeiten auf diesem Teil der historischen Handelsverbindung sind abgeschlossen. Auf den steilsten Stücken jeweils am Anfang und am Ende des Teilabschnitts wurde der ausgespülte Schotterweg asphaltiert. Auf den flacheren Wegstücken wurde eine sandgeschlämmte Schotterdecke aufgetragen. Derzeit wird noch ein zusätzliches Stück bis an die Gabelung „Sturms Weg“ erneuert.

Autos dürfen die Strecke aber auch in Zukunft nicht befahren. Sie bleibt der Landwirtschaft, Wanderern und Radtouristen vorbehalten. Die Fahrradfahrer werden sich unter Umständen über leicht erhöhte Plasterstreifen ärgern, die in gewissen Abständen quer über den Weg verlaufen. Diese sogenannten Aufpflasterungen wurden laut dem Sebnitzer Rathaus auf Forderung der Nationalparkverwaltung, des Forstes und der oberen Naturschutzbehörde eingebaut. Die Pflasterstreifen sollen das Regenwasser ableiten und ein erneutes Ausspülen der Schotterstraße verhindern.

Das abfließende Wasser war letztlich der Grund, dass die Hohe Straße überhaupt eine neue Decke erhalten hat. Die Instandsetzung wurde aus Flutgeldern für das Hochwasser 2013 finanziert, rund 220 000 Euro stecken im sanierten Abschnitt. Eine zunächst von der Stadt Sebnitz angestrebte komplette Asphaltierung war aus Naturschutzgründen nicht möglich. Die Trasse verläuft durch ein Flora-Fauna-Habitat, dort ist die Versiegelung von Flächen streng reglementiert. Aus diesem Grund musste als Ersatzmaßnahme auch andernorts ein Stück Weg entsiegelt werden – auf einem Teil des Folgenwegs in Lichtenhain fehlt jetzt der Asphalt.

Perspektivisch ist die Hohe Straße die Verlängerung einer geplanten Radverbindung entlang der Panoramastraße zwischen Bad Schandau und Sebnitz.

