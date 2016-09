Pannenserie bei Präsidentenwahl

Wien. Österreich bangt erneut um seine Bundespräsidentenwahl. Nach einer Pannenserie mit mangelhaften Wahlkarten droht eine Verschiebung des Termins zur Wiederholung der Stichwahl. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) will am Montag in Wien über die Entscheidung seiner Behörde informieren. Am Wochenende zweifelte er daran, dass die für den 2. Oktober geplante Wahl verfassungsgemäß durchgeführt werden könnte: „Schaut nicht aus, dass wir das zusammenbringen.“

Ende vergangener Woche waren die ersten mangelhaften Wahlkarten entdeckt worden. Der Klebstoff an den Verschlussleisten der Kuverts verflüchtigt sich. Hunderte Briefe sind aufgetaucht. Sie öffnen sich nach einigen Tagen von allein, die Stimme wird dadurch ungültig. Auch auf dem Postweg hätten Stimmen verloren gehen können, weil sie aus den Kuverts fallen könnten.

Die Stichwahl vom Mai hatten Richter wegen mehrerer Formfehler aufgehoben. Der ehemalige Grünen-Chef Alexander Van der Bellen hatte damals mit hauchdünnem Vorsprung vor dem FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer gewonnen. (dpa)

