Pannenlift-Lösung verzögert sich

Wie geht es weiter mit dem Burgbergaufzug? Eigentlich sollte im Stadtrat ein tragfähiges Konzept für den Lift vorgestellt werden. Dafür bedarf es aber noch eines Gesprächs. © Claudia Hübschmann

Die anfängliche Zuversicht, rasch zum Ziel zu kommen, sei schnell gewichen. Das sagte Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) gleich zu Beginn der Stadtratssitzung am vergangenen Mittwochabend. Eigentlich sollte hier ein Finanz- und Benutzungskonzept für den störanfälligen Aufzug zum Burgberg vorgestellt werden. „Aber bisher ist es nicht gelungen die abschließenden Gespräche mit dem Landesamt für Denkmalpflege und der sächsischen Landeskonservatorin Frau Pohlack zu führen“, räumt der OB ein. Lange Gesichter bei den Stadträten waren die Folge. Untätig seien Verwaltung und eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern des Meißner Bauamtes, vom TÜV Süd, einem Ingenieurbüro und Architekt Knut Hauswald, allerdings nicht gewesen.

Letzterer stellte drei Varianten vor, wie die anfällige Türsteuerung in Zukunft baulich geschützt werden könnte, ohne dass das Denkmalamt dies ablehne. Welche der Varianten umgesetzt wird und wie teuer das ist, entscheidet sich erst nach dem 6. September. Für diesen Tag ist ein Gespräch zwischen Rosemarie Pohlack, Hauswald und dem Meißner OB angesetzt. Danach soll eine Lösung her. Die nötigen Umbauarbeiten sollen – Stand jetzt – jedenfalls im Januar und Februar 2018 stattfinden. In dieser Zeit wird der Aufzug außer Betrieb sein.

