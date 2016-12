Pannenlift im Fernsehen In der Sendung „MDR um 2“ werden die Probleme mit dem Burgbergaufzug dargestellt.

Seit seiner Inbetriebnahme vor fünf Jahren hat der Lift an 120 Tagen gestanden. Das ist auch seit 1. Dezember wieder der Fall. © Archiv/Claudia Hübschmann

Unter der Überschrift „Panoramalift wird zum Pannenlift“ strahlte das Fernsehen des Mitteldeutschen Rundfunks am vergangenen Dienstag in seiner Sendung „MDR um 2“ einen Beitrag zum Thema aus. Eigentlich sei der Lift ja installiert worden, um den beschwerlichen Aufstieg zum Meißener Burgberg zu erleichtern, heißt es darin. Doch seit seiner Inbetriebnahme vor fünf Jahren habe der Lift an 120 Tagen gestanden.

Das ist auch seit 1. Dezember wieder der Fall. „Das ist ein Dauerbrenner, ich laufe lieber gleich zu Fuß, da kann ich sagen, ich habe mich sportlich betätigt“, erklärte eine Passantin auf dem Burgberg. Karl-Heinz Gräfe, der Leier Städtische Dienste, sagte, dass der Lift genauso geliefert worden sei, wie ihn die Stadt hätte haben wollen. Und Nico Riefling, von der CDU-Stadtratsfraktion, erklärte, dass es ihn ärgere, dass der Aufzug schlecht gemacht werde. Als Grund für die häufigen Havarien nannte er Vorgaben der Denkmalbehörde, die verhindert hätten, dass das technisch Mögliche umgesetzt worden sei.

Als möglichen Termin der Wiederinbetriebnahme des Lifts nannte Karl-Heinz Gräfe gegenüber der SZ den kommenden Dienstag oder Mittwoch, „beziehungsweise hatten wir uns darauf festgelegt, dass es noch vor Weihnachten sein soll“. (SZ/ul)

