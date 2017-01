Pannen-Aufzug nur bedingt nutzbar Der Lift ist derzeit nur von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Schuld ist ein neuerlicher Defekt. Diesmal ist die Notrufverbindung kaputt.

Der Panorama-Aufzug am Burgberg in Meißen ist derzeit nicht dauerhaft in Funktion. Die Notrufverbindung ist defekt. © Claudia Hübschmann

Ein nicht mehr funktionierendes elektronisches Bauteil in der Türsteuerung hatte am vergangenen Donnerstag erneut zum Stillstand des Panorama-Aufzugs zum Burgberg geführt. Der Fehler konnte recht schnell behoben werden, einen Tag später fuhr der Lift wieder. Wie jetzt allerdings bekannt wurde, ist der Aufzug nicht dauerhaft in Funktion. Nur tagsüber – zu den Kassenzeiten – ist er derzeit im Einsatz.

Warum das so ist, das teilte am Dienstagabend die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Demnach ist der Aufzug nur von 9 bis 17 Uhr in Betrieb, weil die Notrufverbindung defekt ist. Das erklärt auch die Intervall-Nutzung der letzten Tage. An diesem Mittwoch soll die Notrufanlage im Zuge der Wartung des Aufzugs repariert werden. Diese findet zwischen 7 und 12 Uhr statt. Von 8 bis 12 Uhr verkehrt ein Shuttle-Bus, damit Gäste von der Tal- zur Bergstation und wieder zurück kommen.

