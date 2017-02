Panne beim Winterdienst Bauhof oder Straßenmeisterei? Weil keiner reagiert, ist der Schulweg nach Bischofswerda tagelang unsicher. Problem gelöst nach einem Hinweis.

zurück Bild 1 von 2 weiter Vorher: Die Bushaltestelle in Kleindrebnitz war nicht nutzbar. © privat Vorher: Die Bushaltestelle in Kleindrebnitz war nicht nutzbar.

Nachher: Als nach einem Bürgerhinweis die SZ im Rathaus nachfragte, wurde ruckzuck beräumt.

Schneeberge gehören seit Anfang Januar und damit ungewohnt lange zum Alltag. Manchmal stören sie nicht. In einem Bischofswerdaer Ortsteil wurde der viele Schnee jedoch zum Sicherheitsrisiko.

Als es gar nicht aufhören wollte zu schneien, war die Bushaltestelle in Kleindrebnitz nicht mehr nutzbar. An das Schild mit den Abfahrtszeiten kam niemand heran. Aber auch stehen konnte im Haltebereich keiner, was Anwohner Rene Langhammer und andere wütend gemacht hat. „Die Kinder standen früh immer im hohen Schnee, um in den Bus einzusteigen. In der Not ist alles machbar, da schiebe ich auch die Bushaltestelle frei. Ich möchte ja meine Kinder gesund wiedersehen. Ich muss aber meiner Arbeit nachgehen“, sagt Rene Langhammer. Etwa zwölf Schüler waren mehrere Tage – vor allem morgens – unterwegs in die Grundschule nach Goldbach, in die Oberschule oder ins Gymnasium nach Bischofswerda. Probleme bekamen aber auch all jene, die tagsüber mit dem Bus in die Stadt fahren wollten.

Für den Winterdienst an der Ortsdurchfahrt von Groß- und Kleindrebnitz ist die Straßenmeisterei zuständig, weil es sich um eine Kreisstraße handelt. Das Räumen der Bushaltestellen am Straßenrand liegt aber in der Verantwortung des Bauhofes der Stadt. Das bestätigte das Rathaus auf Nachfrage. Dass das städtische Personal nicht gereicht hat, um die Haltestelle ordnungsgemäß bereitzuhalten, soll aber nicht der Grund für die Panne gewesen sein. Es heißt, es lag ein Missverständnis vor. Mitarbeiter des Bauhofes seien davon ausgegangen, dass sich das Warten auf den Bus wenige Meter neben der Haltestelle in einer Grundstückseinfahrt abspielt und dort vorübergehend gut macht. Nachdem der Hinweis von Rene Langhammer bei der SZ eingegangen war, dass das nicht länger so bleiben kann und daraufhin die SZ eine Anfrage im Rathaus hinterließ, ging alles ganz schnell. Noch am selben Tag trug der Bauhof den Schnee aus dem Haltestellenbereich ab. Ein Radlader kam zum Einsatz.

In Kleindrebnitz hat man nun zwar immer noch verharschten Schnee unter den Füßen, aber man kann wieder stehen, um auf den Bus zu warten. Und man kann wieder ein- und aussteigen. Ein Problem bleibt dennoch: „Verschiedene Straßenleuchten-Reparaturen werden von der Stadt Bischofswerda auch nicht erledigt und die Kinder müssen im Dunkeln zum Bus. Ohne Bürgersteig“, sagt Rene Langhammer.

Aussagen zur Beleuchtungssituation in Bischofswerda hat die Stadtverwaltung versprochen. Immerhin ist bekannt, dass es nicht nur in Kleindrebnitz zappenduster sein kann, weil Straßenlampen kaputt sind oder ganz fehlen. Bereits beschlossen wurde mit dem Haushalt 2017/18 der Beginn eines Straßenlampen-Modernisierungsprogrammes. (SZ/ass, ir)

