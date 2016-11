Panne beim Fuß- und Radwegbau Die B 170 sollte bis zur Grenze sicherer werden. Doch statt der Bauarbeiter mussten erst mal die Vermesser ran.

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr unternimmt einen zweiten Anlauf, um die Bundesstraße B 170 zwischen dem ehemaligen Sanatorium Raupennest und dem Grenzübergang zu erneuern und dabei zugleich einen Rad- und Fußweg anzulegen. An diesem Freitag ist geplant, den Asphalt aufzubringen. „Wir hoffen an diesem Tag auf bauoffenes Wetter“, sagt Behördensprecherin Isabel Siebert. Wie es direkt im Bereich des ehemaligen Sanatoriums weitergeht, ist indes noch offen und hängt weitestgehend vom Wettergott ab. Eigentlich wollte die Dresdner Straßenbauverwaltung mit den Arbeiten insgesamt am 12. Oktober beginnen und voraussichtlich Mitte November fertig sein. Doch viel zu sehen vom Baufortgang, geschweige denn einem Ende war nicht. Und das lag nicht am Wetter, sondern an Grundstücksfragen, die offensichtlich nicht vorher geklärt worden waren. Isabel Siebert erklärt das so: „Kurz nach Baubeginn zeigte der Eigentümer vom ,Alten Raupennest‘ unbefugtes Betreten seines Grundstückes entlang unserer Baustrecke an.“ Dieser hatte ganz und gar nichts gegen einen Fußweg, berichtete Altenbergs Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) den Stadträten zu ihrer jüngsten Sitzung. Nur soll dieser sehr verwundert gewesen sein, als plötzlich Bewegung auf seinem Grundstück war. „Das Landesamt musste wieder einpacken“, so Kirsten weiter. Das bestätigt Isabel Siebert indirekt: „Die Arbeiten in diesem Bereich wurden somit konsequenterweise vor rund drei Wochen unterbrochen.“ Eine Feststellung über den Verlauf der Grundstücksgrenze sei veranlasst worden. Ein weiterer Termin stehe dazu nächste Woche an. „Im Anschluss wird über den Fortgang der Arbeiten in diesem Bereich entschieden“, so die Pressesprecherin. Diese würden durchgeführt, wenn es die Witterung erlaubt. „Da kommt jetzt also unter Umständen auch noch das winterliche Wetter dazu, was Asphaltarbeiten erschwert bzw. ausschließt.“ Das Landesamt will die Fahrbahn vom ehemaligen Sanatorium bis zur einstigen Grenzzollanlage erneuern. Da mit der Inbetriebnahme der Autobahn A 17 nach Prag und dem Wegfall der Grenzkontrollen der Schwerlastverkehr von der B 170 verschwand, werden in diesem Abschnitt nicht mehr drei Fahrspuren benötigt. Die rechte soll deshalb zu einem Rad- und Gehweg umfunktioniert werden. Schutzplanken zwischen der B 170 sollen für Verkehrssicherheit sorgen. Die Baukosten sind mit rund 226 000 Euro veranschlagt. Die trägt der Bund. Die Stadt beteiligt sich mit etwa 20 000 Euro.

