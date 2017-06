Panne beim Druck der Dynamo-Karten Die Tickets für das Testspiel der Dresdner gegen Viktoria Berlin sind ab Freitag erhältlich. Drei Tage später als geplant.

© Symbolfoto: Robert Michael

Der Vorverkauf für das Testspiel von Dynamo Dresden in Großenhain startet verspätet. Ursprünglich sollten die Eintrittskarten bereits seit Dienstag erhältlich sein. Doch in der zuständigen Druckerei sei es „zu unvorhersehbaren Verzögerungen gekommen“, teilte der ausrichtende Großenhainer FV (GFV) in dieser Woche mit.

Die Tickets liegen ab Freitag in den benannten Stellen für den Verkauf bereit. Neben der GFV-Geschäftsstelle auf der Jahnkampfbahn gibt es die Eintrittskarten für zehn Euro (ermäßigt sechs Euro) auch im Mobilfunkfachgeschäft von Mike Preibisch am Frauenmarkt, bei Sport-Schmidt am Hauptmarkt und im Presseshop Riedel an der Naundorfer Straße. Die Onlinebestellungen blieben vom verzögerten Vorverkauf unberührt. Alle bestellten Tickets werden nach erfolgtem Geldeingang ver-sendet. In Vorbereitung auf die kommende Saison der 2. Bundesliga wird die SG Dynamo Dresden dieses Jahr erneut die erste Partie ihrer Vorbereitungsspiele in Großenhain austragen. Als Gegner haben sich die Schwarzgelben den Regionalligisten FC Viktoria 1889 Berlin ausgesucht. Das Spiel findet am 28. Juni ab 18 Uhr auf der Jahnkampfbahn Großenhain statt.

Im vergangenen Jahr kamen rund 2 700 Dynamo-Fans in das Heimatstadion des diesjährigen Landesligaaufsteigers GFV. Sie machten aus dem Testspiel ihrer Lieblinge ein Volksfest, auch wenn Dresden damals der U23 von Hertha BSC mit 0:1 unterlag.

