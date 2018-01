Panne bei Schulcontainern Einer von zwei Klassenräumen in Langebrück kann nicht genutzt werden. Grund ist ein Versäumnis.

Langebrück. Zwei neue Klassenzimmer für die Grundschule in Langebrück, nutzbar ab dem ersten Schultag in diesem Jahr. Das war der Plan. Doch der gelang nur teilweise. Nach Angaben von Ortsvorsteher Christian Hartmann (CDU) kann das obere der beiden Klassenzimmer derzeit nicht genutzt werden. „Es fehlt der zweite Fluchtweg. Daran hat offenbar niemand gedacht.“ Er soll jetzt schnellstens angebracht werden.

Schulleiterin Katrin Lehmann bestätigt, dass der obere Raum derzeit nicht genutzt werden kann. „Unterricht kann dort momentan nicht stattfinden.“ Glücklicherweise benötigt die Schule den Raum nicht unbedingt. „Durch den Container am Erdgeschoss haben wir einen zusätzlichen Raum. Damit können wir jeder Klasse ein Klassenzimmer bereitstellen. Das reicht zurzeit.“

Die beiden Container waren im Dezember angeliefert worden. Sie wurden als zweistöckiger Flügel an das bestehende Schulgebäude angefügt. Sie sollen für die nächsten zehn, zwanzig Jahre nutzbar sein. Aus diesem Grund musste auch das Fundament stabiler ausgeführt werden, als sonst üblich. Bei dem Anbau handelt es sich damit genau genommen um eine Schulerweiterung.

Der Anbau sollte eigentlich schon zu Beginn des Schuljahres im August 2017 stehen. Doch Anfang Juni teilte die Dresdner Stadtverwaltung mit, dass die Ausschreibung abgebrochen werden musste, da sich kein Anbieter in der Lage sah, in so kurzer Zeit die Container aufzustellen. Dann musste das Projekt neu ausgeschrieben werden, eine Inbetriebnahme sei frühestens nach den Herbstferien Mitte Oktober 2017 möglich, hieß es.

Das Problem war dadurch entstanden, dass sich das Schulverwaltungsamt erst im Frühjahr dazu entschlossen hatte, Container mit zwei Klassenzimmern an dem Schulhaus aufzustellen. Zuvor wollte das Amt ein Computerkabinett zu einem zusätzlichen Klassenraum umgestalten und so, dass kommende Schuljahr überbrücken. Die Container sollten dann erst ab dem Schuljahr 2018/19 kommen. Diesen Vorschlag hatten die Eltern strikt abgelehnt. Wegen der kurzen Zeitspanne und der guten Auslastung der Baufirmen reichte kein Unternehmen ein Angebot für den Anbau ein.

Die Grundschule in Langebrück war seit Langem überfüllt. Die Zahl der Schulanmeldungen hatte in den vergangenen Jahren immer höher gelegen als zunächst prognostiziert.

