Panik für Anfänger Der Kabarettist Lutz von Rosenberg Lipinsky gastiert am Sonnabend in der KulturFabrik Hoyerswerda. Weitere Veranstaltungstipps findet man unter www.sz-veranstaltungskalender.com.

Lutz von Rosenberg Lipinsky will am Samstag für gute Laune sorgen. In seinem neuesten Programm beschäftigt er sich mit dem aktuellen Zustand unseres Landes. © PR

Die Kabarett- und Comedy-Reihe der KulturFabrik Hoyerswerda (Braugasse 1) wird am Sonnabend mit Lutz von Rosenberg Lipinsky fortgesetzt. Auch der Künstler lässt sich nicht in eine der üblichen Schubladen pressen, am ehesten könnte man seine Darbietung noch mit „lustiges Kabarett“ und „intelligente Comedy“ bezeichnen. Er wurde auch schon als eine Mischung aus Pastor und Psychoklempner bezeichnet – nur frecher, unterhaltsamer!

Was er macht, nennt er selber: Kabarett. Stand Up. In seinem neuesten Programm beschäftigt er sich mit dem aktuellen Zustand unseres Landes. Deutschland ist in Aufruhr – jeden Morgen dieselbe Frage: Worüber regen wir uns heute auf? Und: Womit beginnen wir? Flüchtlinge oder Aldi-Toast? Politiker oder öffentliche Verkehrsmittel? Die Zeitung selbst? Oder über dieses Internet? Wer jagt uns mehr Angst ein: Die Mehrwertsteuer oder doch die Ehefrau? Und jeden Abend dieselbe Sorge: Sind beide morgen noch da? Wir wachen schweißgebadet auf und schlafen aufgebracht ein. Wenn überhaupt. Wir fühlen uns bedroht wie selten zuvor: Ein Schreck jagt den nächsten und keiner lässt nach. Finanzkrise, Klimawandel, Zuwanderung: Allüberall sind die Bürger besorgt. Das Wetter wird immer schlechter und das Leben immer teurer. Das Abendland geht unter und die SPD gleich mit.

Die öffentliche Panik ist groß – und wächst stetig. Angeblich ernähren wir uns falsch, werden aber auch immer älter. Angeblich werden wir immer älter, aber sterben auch aus. Angeblich sterben wir aus – aber wir sollen trotzdem vorher noch die Umwelt retten. Kein Wunder: Es ist uns alles zu viel.

Viele Menschen sind von den zahlreichen Panikangeboten überfordert. Lutz von Rosenberg Lipinsky aber kann helfen: Er ist „Deutschlands lustigster Seelsorger“. Er spricht uns Mut zu und gibt uns Halt. Er stellt die Politik zur Rede und deren Polemik bloß, die uns trostlos in Schrecken versetzen will. Denn Angst ist kein Zustand – es ist eine Methode. „Rosenberg Lipinsky geht es mal süffisant und spöttisch an, dann wieder bitterböse und zynisch. Energiegeladen bringt er die Dinge mit viel Wortwitz auf den Punkt“, schrieb das Göttinger Tageblatt nach einem Auftritt. „Die Gedankengänge sind intelligent und durchdacht, die Vergleiche und Zusammenhänge gerne schräg und unterhaltsam, die Schlussfolgerungen anregend. Ein gute Mischung aus Tiefgang und Leichtigkeit.“ Die Veranstaltung beginnt 20 Uhr, Karten an der Abendkasse kosten 17 Euro. (PR)

