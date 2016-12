Panflöten-Star in Radeberg Helmut Hauskeller ist europaweit gefeiert. In Radeberg wird er ein ganz besonderes Konzert bieten.

Helmut Hauskeller – einer der prominentesten und virtuosesten Panflötisten Europas – wird diesmal beim Silvesterkonzert in der Stadtkirche Radeberg zu erleben sein. © PR

Diesmal ist sogar ein solch gestandener Musiker wie Radebergs Kantor Rainer Fritzsch durchaus ein bisschen aufgeregter als sonst. Denn am Silvesterabend wird er zum ersten Mal gemeinsam mit einem Panflötisten zu erleben sein. Rainer Fritzsch an der Orgel und Helmut Hauskeller an der Panflöte. „Er ist ein wirklicher Virtuose, ich bin begeistert, dass er nach Radeberg kommt“, schwärmt der Kantor. Und mit Helmut Hauskeller kommt ein wirklich europaweit gefragter Musiker in die Bierstadt. Der Berliner ist regelmäßig mit internationalen Konzertreihen unterwegs; und das seit 25 Jahren erfolgreich. Neben zahlreichen europäischen Ländern, war er auch schon im afrikanischen Nigeria und in den USA zu erleben.

Erklingen werden beim traditionell sehr gut besuchten Silvesterkonzert in der Radeberger Stadtkirche dabei Kompositionen, die speziell für Orgel und Panflöte geschrieben wurden. „Und nicht nur das, sondern sie sind auch speziell für Helmut Hauskeller komponiert worden“, verrät Rainer Fritzsch. Aber auch neu arrangierte weihnachtliche Lieder werden zu hören sein. „Fröhlich und festlich“, beschreibt Rainer Fritzsch.

Im Anschluss an dieses ungewöhnliche Konzert wird sich der Kantor auch in diesem Jahr wieder auf den Weg in seine Geburtsstadt Meißen machen. Dort spielt er bekanntlich alljährlich kurz vor Mitternacht auf dem Turm der Frauenkirche.

Silvesterkonzert in der Stadtkirche Radeberg, Beginn 21 Uhr. Restkarten gibt es noch an der Abendkasse: neun Euro (ermäßigt fünf Euro).

