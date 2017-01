Panflöten-Spektakel in Stadtkirche Mit Helmut Hauskeller war einer der europaweit bekanntesten und begehrtesten Virtuosen in der Stadtkirche zu erleben. Ein echter Höhepunkt für 2016.

Ungewöhnliche Kombination: Panflöte und Orgel. Beim Silvesterkonzert in der Radeberger Stadtkirche war das spektakuläre Duett zu erleben. Der europaweit populäre Panflötist Helmut Hauskeller (l.) wurde von Kantor Rainer Fritzsch an der Orgel begleitet. © Bernd Goldammer

Panflöte und Orgel im Duett, das hat es in der Musikgeschichte der Radeberger Stadtkirche wohl noch nie gegeben. Das Jahr 2016 brachte viele grandiose Musikerlebnisse, doch in den letzten drei Stunden des Jahres bekam das Radeberger Konzertpublikum nun also noch einmal ein ganz besonderes Highlight präsentiert: Panflöte und Orgel vereint im Silvesterkonzert!

An diesem Projekt hat Radebergs Kantor Rainer Fritzsch längere Zeit gearbeitet. „Ich habe den Panflötisten Helmut Hauskeller schon beim Thüringer Orgelsommer gehört und fand ihn genial“, erzählt er. Seit dem hatte er versucht, den Ausnahme-Musiker für ein gemeinsames Konzert in der Stadtkirche zu gewinnen. Einziges Hindernis: „Helmut Hauskeller hat stets einen vollen Terminkalender“, beschreibt der Kantor. Als Musiker ist der Panflötist in ganz Europa gefragt; er gilt nicht ohne Grund als einer der Besten seines Fachs!

Aber Rainer Fritzsch ist drangeblieben. Auch, weil er weiß, dass für das Konzertpublikum der gesamten Region Radebergs Stadtkirche längst ein Ort für außergewöhnliche Konzerte geworden ist. Und so war die Kirche auch in der Silvesternacht rappelvoll! Und auch in dieser Nacht kam das Publikum aus allen Himmelsrichtungen. Längere Anreisen wurden gern in Kauf genommen.

Und was die Besucher zu hören bekamen, war dann auch wirklich großartig. Stücke wie „Ballet des Coqs“ von Michael Praetorius“, „Das Ave Maria“ von Giulio Caccini oder „In dulci jubilo“ – aber auch Weihnachtslieder für Panflöte und Orgel verzauberten das Konzertpublikum. Der Komponist Theophil Heinke hat diese Stücke im Jahre 1965 bearbeitet, extra für diese ungewöhnliche Verbindung dieser beiden ungewöhnlichen Instrumente. Das Stück „Die Verheißungen der Sehnsucht“ hat der Organist Malte Rühmann dann sogar eigens für Helmut Hauskeller komponiert! Und eigentlich sollte das „Feuerwerk der Folklore“ mit Werken aus Chile, Irland und Rumänien Schlusspunkt sein. Doch es brach ein gewaltiger Beifallssturm los. Die erste Zugabe folgte. Jetzt war die Begeisterung noch größer. Vier Zugaben wurden es in der Silvesternacht! Und als die Besucher die Kirche verließen, hatten sie ein „Silvesterfeuerwerk der Herzen“ erlebt.

