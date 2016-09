Panda-Zwillinge im Zoo geboren

zurück Bild 1 von 2 weiter Baby-Panda erkundet die Welt unter der Decke. © dpa Baby-Panda erkundet die Welt unter der Decke.

Panda-Mutter Lun Lun leckt ihr das erste Baby sauber.

Es gibt wieder Panda-Nachwuchs im Zoo von Atlanta. Pandadame Lun Lun brachte am Samstag Zwillinge zur Welt, wie der Zoo im US-Bundesstaat Georgia bekannt gab.

Es sind bereits die Babys Nummer sechs und sieben für die 19 Jahre alte Lun Lun. Schon vor drei Jahren hatte sie Zwillinge geboren - Mei Lun und Mei Huan leben ebenfalls noch im Zoo von Atlanta, die anderen Jungpandas kehrten nach China zurück.

Alle Panda-Schwangerschaften bei Lun Lun erfolgen nach Angaben des Zoos per künstlicher Befruchtung. Zoobesucher werden die Panda-Babys voraussichtlich erst im Dezember oder Januar zu Gesicht bekommen. Die Panda-Cam aus dem Zoo zeigt, was sonst noch so in den Gehegen passiert. (dpa)

