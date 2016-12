Palma ohne Mallorca Das Regionalparlament hat der Balearen-Hauptstadt einen neuen Namen gegeben – wieder einmal.

Die Kathedrale prägt die Skyline von Palma de Mallorca. Daran ändert sich nichts, auch wenn die Balearen-Hauptstadt künftig nur noch Palma heißt. © dpa

Die Leute hätten vermutlich andere Sorgen, meinte Yolanda Garví, die damalige Sprecherin der Sozialisten auf den Balearischen Inseln; für die Menschen in Palma sei die Angelegenheit „nicht relevant“. Das war vor fünf Jahren. Heute regieren die Sozialisten auf den Balearen, und nun musste die Frage doch ganz dringend beantwortet werden: Wie heißt die Hauptstadt Mallorcas und der Balearen? Palma oder Palma de Mallorca? Das Regionalparlament hat beschlossen: Palma, und nichts weiter. Gut, dass das mal geklärt ist.

Gegründet wurde die heutige 400 000-Einwohner-Stadt von den Römern im zweiten vorchristlichen Jahrhundert unter dem Namen Palma, arabische Eroberer nannten den zwischenzeitlich ziemlich runtergekommenen Ort im 10. Jahrhundert Madina Mayurqa, katalanische Eroberer im 13. Jahrhundert Ciutat de Mallorca, bis ihr Spaniens erster Bourbonenkönig Felipe V. Anfang des 18. Jahrhunderts den Namen Palma zurückgab. Das Anhängsel „de Mallorca“ bürgerte sich später ein, damit es im Rest Spaniens keine Verwechslungen mit Las Palmas de Gran Canaria oder der kleinen Kanareninsel La Palma gäbe. Und als in den 1960er-Jahren der Massentourismus Mallorca entdeckte, kam der Beiname ganz gelegen: Wer im Flieger nach Palma de Mallorca sitzt, muss sich nicht fürchten, aus Versehen Richtung Kanaren unterwegs zu sein.

Die Mallorquiner nannten Palma natürlich weiterhin Palma, während die Regionalpolitiker in den vergangenen zehn Jahren einen hartnäckigen Streit um den offiziellen Namen führten: Sobald die konservative Volkspartei regierte, bestand sie auf Palma de Mallorca, kamen die Linken an die Macht, verschwand der Anhang wieder. Mit dem Beschluss des Regionalparlaments ist die Stadt nun zum dritten Mal umbenannt worden. Offenbar verletzt der längere Name den Inselstolz: „Palma de Mallorca“ sei der Stadt von der „staatlichen Administration“ zugeteilt worden, nicht von den Einheimischen, erklärte die linke Abgeordnete Bel Busquets ihren Wunsch nach Verkürzung. Die Volkspartei hat schon angekündigt, beim nächsten Regierungswechsel das Thema wieder auf den Tisch zu bringen. Egal, was die Leute für Sorgen haben.

zur Startseite