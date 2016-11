Palliativmedizin stellt sich vor Dr. Cornelia Meißner spricht beim SZ-Gesundheitsforum im Malteser Krankenhaus, wie sich Leiden lindern lassen. Ein Vortrag, der Mut macht.

Dr. Cornelia Meißner. © Ines Eifler

Seit über zwei Jahren verfügt das Malteser Krankenhaus St. Johannes in Kamenz über eine Palliativstation. Hier erfahren unheilbar kranke Menschen eine Verbesserung ihrer Lebensqualität, die sie durch ihre letzten Monaten, Wochen oder Tage tragen kann. Am Donnerstag, dem 17. November, wird die Palliativmedizinerin Frau Dr. Cornelia Meißner in ihrem Vortrag „Palliativmedizin“ im Rahmen des SZ-Gesundheitsforums über ihre Erfahrungen seit April 2014 berichten.

„Viele unserer Patienten haben zunächst etwas Angst, zu uns zu kommen“, sagt die Oberärztin. „Sie sind skeptisch, weil sie denken, eine Palliativstation sei eine ‚Sterbestation‘.“ Doch während ihres Aufenthalts erfahren sie eine Linderung ihrer Schmerzen, die Befreiung von Symptomen wie Atemnot oder Übelkeit, spüren eine Erleichterung und können so gut von ihrem Leben Abschied nehmen. „Manchmal erholen sich Patienten sogar wieder etwas und können noch ein wenig länger leben.“ Etwa ein Drittel der Patienten wird nach dem Aufenthalt auf der Palliativstation nach Hause entlassen, ein Drittel geht in ein Pflegeheim oder ein Hospiz, ein Drittel stirbt im Krankenhaus. „Das Interesse an der Palliativmedizin ist groß, die Fragen sind vielfältig“, sagt Frau Dr. Meißner. Das habe sie am Tag der offenen Tür des Krankenhauses im September bei ihrer Führung über die Station erst wieder erlebt. Deshalb möchte sie den Abend des 17. November nutzen, mit Betroffenen, Angehörigen und Interessierten ins Gespräch zu kommen und ihnen für den Fall einer unheilbaren Erkrankung Mut zu machen.

Vortrag Palliativmedizin. Erfahrungen aus zwei Jahren palliativer Versorgung am St. Johannes. Donnerstag, 17. November , 18.30 Uhr, Foyer des Malteser Krankenhauses St. Johannes, Nebelschützer Straße 40, 01917 Kamenz

