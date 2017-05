Palast-Zeitreise Viele Leser haben ihre Erinnerungen an den Kulturpalast eingesandt. Heute veröffentlichen wir die schönsten Bilder.

zurück Bild 1 von 6 weiter Dieses Foto vom gerade eröffneten Kulturpalast im Jahr 1969 hat Peter Porstmann aufgehoben. Im Original war es schwarz-weiß. „Jetzt habe ich es nachträglich koloriert“, schreibt er dazu. © Peter Porstmann Dieses Foto vom gerade eröffneten Kulturpalast im Jahr 1969 hat Peter Porstmann aufgehoben. Im Original war es schwarz-weiß. „Jetzt habe ich es nachträglich koloriert“, schreibt er dazu.

Ein „besonderes Highlight“ war für Rita Grosser das Udo-Jürgens-Konzert im Februar 1995. „Er kam wie immer nach seinem Auftritt im weißen Bademantel auf die Bühne“. Bei der Gelegenheit ließ sie sich ein Autogramm aufs Ticket geben.

Keinerlei Parkplatzprobleme hatten die Eltern von Thomas Hoffmann, als sie sich 1969 diesen betagten Wanderer kauften und damit ihren ersten großen Ausflug von Karl-Marx-Stadt nach Dresden machten. Der Wagen konnte mit Benzin oder Flüssiggas aus dem Behälter am Heck fahren.

Diesen Polier-Pausen-Schnappschuss hat Dieter Funke all die Jahre aufbewahrt. Im August 1969 war er als Bauleiter der Technischen Gebäudeausrüstung am Kulturpalast tätig. Damit das Dach schön glänzt, polierten es Studenten in ihren Semesterferien auf. Später kamen Lackschichten darüber.

Zum Thema Alt-Berlin-Klamotte traten Rosemarie und Bernd Weser zusammen mit ihrem Tanzensemble Excelsior im Kulturpalast auf. Dort fanden regelmäßig große Tanzveranstaltungen statt. Dafür wurde die Bestuhlung ausgebaut.

„Das bin ich“, schreibt Dirk Wagner über sein Foto, das ihn Ende 1969 oder Anfang 1970 als Steppke vor dem Kulturpalast zeigt – schick gemacht mit Hemd, Trenchcoat und Bügelfalte.

Wie haben Sie den Kulti von früher vor Augen? Welche Erinnerung an ihn hat sich über Jahrzehnte in Ihrem Gedächtnis gehalten? Das fragte die Sächsische Zeitung anlässlich der Wiedereröffnung des Dresdner Kulturpalastes. Rund 100 Zuschriften haben die Redaktion erreicht. Viele Leser schilderten ihre Erlebnisse in begeisterten und berührenden Briefen. Von kleinen Freuden und großen Gefühlen ist da die Rede, von unvergessenen Konzertereignissen und fröhlichen Festen im Familien-, Freundes- und Kollegenkreis. Nicht nur private Eindrücke spiegeln sich wider. Zahlreiche Dresdner Betriebe haben am Bau des Kulturpalastes mitgewirkt. Bilder, Tagebucheinträge, Zeitungsartikel, Programmhefte und Eintrittskarten zeugen vom Kulti-Leben vor und hinter den Kulissen. Die Dresdner öffneten in den vergangenen Wochen ihre Alben und Mappen nicht nur für die SZ, sondern auch beim Gespräch am heimischen Wohnzimmertisch – ein aufschlussreicher und unterhaltender Schatz für den Austausch über Gestern und Heute. Einige Zuschriften fanden bereits einen Platz in der Zeitung. Leider können nicht alle gedruckt werden. Hier aber veröffentlichen wir noch einmal eine Auswahl der Fotos, die ganz besondere Momente in der Geschichte des Konzerthauses festhalten. Vielen Dank für diese kleine Zeitreise! (SZ/nl)

