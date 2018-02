Palästina-Konflikt ist Thema in Görlitz Der Politologe Andreas Heinrich hält am Donnerstag einen Vortrag in der Bar Jakobs Söhne. Weitere Veranstaltungen gibt‘s unter www.sz-veranstaltungskalender.com

Palästinenser protestieren im Dezember 2017 in Gaza gegen die Entscheidung von US-Präsident Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. © Wissam Nassar/dpa

Obwohl er eigentlich der Ur-Konflikt der Neuzeit in dieser Region und eine wesentliche Ursache für die latente Ablehnung „des Westens“ im Nahen Osten ist, wird er vor allem in den Zeiten des Syrienkrieges sowie anderer Krisen und Konflikte häufig nur noch am Rand wahrgenommen.

Der Politologe und Kommunikationswissenschaftler Andreas Heinrich widmet sich am Donnerstag, ab 19 Uhr, in einem informativen und laut Veranstalter fesselnden Vortrag dem Palästina-Konflikt. In der Bar Jakobs Söhne an der Jakobstraße 5a in Görlitz beantwortet er wesentliche Fragen: Wo liegen die Wurzeln des Konfliktes? Was macht ihn (scheinbar) so unlösbar? Wo verlaufen die Konfliktlinien? Welche Interessenslagen welcher Akteure verhindern aktuell eine Lösung? Kann Donald Trump den Konflikt lösen?

An dem kostenfreien Vortrag der Volkshochschule Görlitz wird das Publikum aktiv beteiligt. Diskussionen sind nicht nur am Ende ausdrücklich erwünscht.

zur Startseite