Pakistani hält sich illegal in Großschönau auf Eine tschechische Duldung berechtigt nicht zum Grenzübertritt nach Deutschland.

Symbolfoto © dpa

Großschönau. Bundespolizisten haben am Freitag, kurz nach Mitternacht, in Großschönau einen Pakistani kontrolliert. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Freitag mit.

Der 21-Jährige war aus Tschechien nach Deutschland gekommen, konnte den Beamten aber lediglich eine Duldung vorlegen. Diese berechtigt aber nicht zum Grenzübertritt.

Somit hat sich der junge Mann wegen unerlaubter Einreise strafbar gemacht. Er bekam die Auflage, sich am 30. Januar bei der Ausländerbehörde in Zittau zu melden. (szo)

