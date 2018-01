Paketshops eröffnen in Mickten und der Neustadt

500 Meter. Weiter soll laut Deutscher Post niemand laufen müssen, um ein Paket abzugeben. Deshalb setzt das Unternehmen auf die Zusammenarbeit mit Einzelhändlern. In zahlreichen Geschäften in Dresden können bereits frankierte Pakete, Päckchen und Retouren abgegeben werden. Ab der kommenden Woche ist dies in zwei weiteren möglich. So eröffnet Montag ein weiterer Paketshop im Geschäft „Die Beräumer“ am Dreyßigplatz. Einen Tag später kommt ein weiterer im „Malu Nähcafé“ auf der Louisenstraße dazu.

Mit insgesamt 28 000 stationären Annahmestellen für Paketsendungen betreibt die Deutsche Post DHL das mit Abstand größte Annahmenetz in Deutschland. Die Standorte können sich Kunden im Internet anzeigen lassen. Dort sind auch Packstationen und Paketboxen gelistet. Ab Dienstag soll es auf der Homepage zudem eine Übersicht über Briefkästen geben. (SZ/sh)

Die Übersicht über Filialen und Paketshops gibt es online unter: www.postfinder.de

