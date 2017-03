Paketshop öffnet in Feldschlößchen Ab Montag können im Geschäft von Elektronik Richter an der Radeberger Straße Pakete abgegeben werden.

Ab Montag kann man seine Pakete bei Elektonik Richter in Feldschlößchen aufgeben. © picture-alliance / dpa

Kurze Wege für alle, die öfter mal ein Paket verschicken. Die Deutsche Post öffnet an der Radeberger Straße in Feldschlößchen einen neuen Paketshop. Ab Montag, dem 27. März, kann man bei „Elektronik Richter“ bereits frankierte Pakete und Päckchen abliefern. Auch Rücksendungen können in dem Geschäft abgegeben werden. Außerdem ist es möglich, Brief-, Päckchen- und Paketmarken zu kaufen, teilt Tina Birke von der Deutschen Post mit. „Ähnlich wie bei den Partner-Filialen und Verkaufspunkten setzt die Deutsche Post bei den Paketshops auf die Zusammenarbeit mit Kaufleuten im Einzelhandel mit entsprechenden Öffnungszeiten des lokalen Handels“, sagt die Mitarbeiterin.

„Elektronik Richter“ und damit der Paketshop hat jeweils von Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr geöffnet und am Sonnabend von 9 bis 16 Uhr. (SZ)

Paketshop bei Elektronik Richter, Radeberger Straße 32, in Feldschlößchen (Gemeinde Wachau)

